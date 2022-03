Pinneberger Politik unterstützt Zentralkrankenhaus-Pläne Stand: 10.03.2022 11:39 Uhr Pinnebergs Kreispolitiker unterstützen die Pläne der Regio Kliniken für ein neues Zentralkrankenhaus. Bisher gibt es je ein Krankenhaus in Elmshorn und Pinneberg.

Am Mittwochabend hat der Hauptausschuss des Kreises Pinneberg über mehrere Anträge abgestimmt, die die Zukunft der Regio Klinken mitbestimmen, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Hauptausschusses, Hans-Helmut Birke (SPD). Die Politiker waren sich mehrheitlich einig, dass die beiden Klinik-Standorte in Elmshorn und Pinneberg aufgelöst werden sollen.

AUDIO: Pinneberger Politiker stimmen für Zentralkrankenhaus (1 Min) Pinneberger Politiker stimmen für Zentralkrankenhaus (1 Min)

Kreis Pinneberg will Fördermittel beantragen

Als Ersatz soll an einem zentralen Standort, der noch nicht feststeht, ein neues Zentralkrankenhaus gebaut werden. Laut Birke sollen dafür Fördermittel beim Land Schleswig-Holstein beantragt werden. Dafür darf jetzt auch die Pinneberger Landrätin Elfi Heesch bei der Gesellschafterversammlung der Regio Klinken zustimmen. Der Kreis hält rund 25 Prozent an dem Unternehmen.

Kreis will bei Standortsuche mitsprechen

Gleichzeitig hätten die meisten Abgeordneten einem SPD-Antrag zugestimmt, dass der Kreis bei der Standortsuche mitsprechen darf, so Birke. Außerdem sei dem Antrag der Grünen zugestimmt worden, dass auch bei der Verwendung der alten Krankenhaus-Grundstücke in Elmshorn und Pinneberg mitgeredet werden darf. Die Regio Kliniken möchten das neue zentrale Haus in rund zehn Jahren öffnen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.03.2022 | 08:30 Uhr