Rocker-Ausschuss in SH: Abschlussbericht fast fertig Stand: 07.02.2022 18:14 Uhr Seit April 2018 hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) zu Konflikten in der Landespolizei hunderte Akten und die Aussagen von 59 Zeugen ausgewertet. Nun nähert sich die Arbeit dem Ende.

von Constantin Gill

Es gab Zeiten, da war es deutlich aufwendiger, an einer Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses teilzunehmen. Während die Abgeordneten heute weitgehend unter sich im Plenarsaal des Landtages in Kiel sitzen und Schriftstücke abarbeiten, gab es vor drei Jahren Zugangskontrollen - und großes öffentliches Interesse. Damals vernahmen die Abgeordneten ihren ersten Zeugen. Rocker verfolgten die Sitzungen als Zuschauer, so bekamen sie sogar Innenansichten aus der Landespolizei. Es ging um Konflikte zwischen Ermittlern und Vorgesetzten. Vorwürfe des Mobbings und der Aktenmanipulation im Zuge der Rocker-Ermittlungen Anfang der 2010er-Jahre standen im Raum.

Für die Sicherheit sorgten bei diesen Sitzungen nicht etwa Polizeibeamte. Es waren Justizbeamte, "weil wir zum Anfang auch durchaus erst einmal eine gewisse Distanz zur Polizei haben wollten", berichtet der Ausschussvorsitzende Tim Brockmann (CDU). Man habe am Anfang nicht gewusst, was einen erwarte. Inzwischen haben die Abgeordneten Zeugenaussagen, Schriftstücke und Bewertungen zu verschiedenen Komplexen gesammelt. Sie werden bald als Abschlussbericht veröffentlicht werden. Die Zeit drängt jedoch, im Mai wird ein neuer Landtag gewählt.

Keine klaren Täter oder Opfer

Über die Konflikte in Teilen der Landespolizei - und deren Ursachen - gibt es unterschiedliche Interpretationen bei Beobachtern und Beteiligten. Für den einen ist es die Geschichte zweier Ermittler, die nach einer blutigen Rocker-Auseinandersetzung in Neumünster darauf bestanden, dass die Information eines V-Mannes in die Akte gehören und deshalb "weggemobbt" wurden. Für andere ist es eine Kampagne gegen die Polizeiführung. Für wieder andere ist es irgendetwas dazwischen.

Schuldige - oder Opfer - wird der Ausschuss indes wohl nicht benennen. Das sei auch nicht dessen Aufgabe, sagt Brockmann. Er will die Inhalte des Berichts zwar nicht vorwegnehmen, deutet aber an, dass "das Ergebnis sicherlich nicht so eindeutig sein wird wie es sich der eine oder andere wünscht, sondern - wie es so oft ist - dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt." Heißt auch: Politisches Kapital dürfte aus dem PUA niemand schlagen können.

Ausschussvorsitzender: "Sachorientiert" gearbeitet

Verschiedene Parteien waren im Untersuchungszeitraum in Verantwortung. Und während in Politik und Presse etwa die Ermittlungen gegen einen Polizeigewerkschafter oder der Rücktritt von Innenminister Hans-Joachim Grote hohe Wellen schlugen, machte der PUA unaufgeregt seine Arbeit.

AUDIO: PUA-Abschlussbericht auf der Zielgeraden (1 Min) PUA-Abschlussbericht auf der Zielgeraden (1 Min)

Die sei "sachorientiert" und "mit wenig Emotionen" verbunden gewesen, berichtet der Ausschussvorsitzende Brockmann. Und Kai Dolgner, SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss, sagt, er habe die Thematik "nie für eine politische Fragestellung gehalten".

Entscheidend war für den PUA stattdessen, ob es systemische Mängel gab, die zu den genannten Konflikten in der Polizei geführt haben. Dolgner zieht dabei das grundsätzliche Fazit, "dass es sich eigentlich verdichtet hat, dass wir es hier hauptsächlich mit einer mangelnden Fehlerkultur zu tun hatten. Auch mit einer mangelnden Führungskultur in Teilbereichen des Landeskriminalamtes." Dieser Punkt hatte sich schon im PUA herauskristallisiert - und im Bericht eines Sonderermittlers. Dessen Fazit: Dass der vergleichsweise kleine Konflikt sich so ausweitete, hätte die Führung verhindern können.

Ausschuss erfolgreich?

Der Ausschuss wird unter anderem auch dazu in seinem Bericht Empfehlungen abgeben. Nach den Abgeordneten werden noch die Betroffenen Gelegenheit bekommen, sich zu äußern. Der Abschlussbericht dürfte dann mehr als 1.000 Seiten umfassen. Viel Papier, viel Arbeitszeit. Wenn am Ende - wie angedeutet - keine eindeutigen Erkenntnisse über die Vorgänge in der Landespolizei zu erwarten sind - und ja auch schon andere die Thematik untersucht haben -, war der Ausschuss am Ende dann überhaupt nötig?

Das müssten andere bewerten, meint der Vorsitzende Brockmann. Es sei die "ureigene Aufgabe des Parlaments, Regierungshandeln zu kontrollieren. Was die Ergebnisse eines Ausschusses sind, das weiß man natürlich am Anfang nicht. Insofern ist das vielleicht der Preis für eine funktionierende Demokratie." Außerdem habe man im Zuge der Polizeireform schon den rechtlichen Rahmen für den Umgang mit vertraulichen Zeugen konkretisiert - so sollen Richter künftig über den Einsatz von V-Leuten entscheiden. Sozusagen ein vorzeitiges Ergebnis der Ausschussarbeit.

Und noch einen anderen Punkt nennt Brockmann. So habe sich auch die Polizei selbst - durch den Ausschuss - noch einmal genauer mit den dort untersuchten Themen befasst. Und: Nach dem anfangs etwas distanzierten Verhältnis zwischen Ausschuss und Polizei habe man sich "zwischendurch ein bisschen angenähert."

