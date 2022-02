Orkantief "Ylenia" verläuft glimpflich in SH Stand: 17.02.2022 19:34 Uhr Schleswig-Holstein hat Orkantief "Ylenia" relativ glimpflich überstanden. Doch Tief "Zeynep" steht in den Startlöchern.

Seit gestern Abend fegt das Orkantief "Ylenia" über Schleswig-Holstein und sorgt bei Feuerwehr und Polizei für zahlreiche Einsätze. Die Leitstellen im Land berichteten von umgestürzten Bäumen, Baustellenabsperrungen und Dixie-Toiletten. Im Westen des Landes gab es nach Angaben der Einsatzkräfte auch Unfälle gegeben, bei denen Autos in umgestürzte Bäume gefahren sind.

Insgesamt zählten die Polizei- und Rettungsleitstellen bis zum frühen Donnerstagnachmittag mehr als 870 sturmbedingte Einsätze. Die Feuerwehren im Süden und Westen des Landes hatten am meisten zu tun. Auf der Bahnstrecke zwischen Pinneberg und Elmshorn fiel ein Baum in eine Oberleitung. In Elmshorn krachte ein Baum auf ein Auto, die Fahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam verletzt ins Krankenhaus, so die Einsatzkräfte.

Außerdem musste die Feuerwehr gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk einen Baum in Kaltenkirchen zerlegen und abtransportieren, der auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt war. Neben mächtig viel Wind, gab es in einigen Regionen auch Dauerregen. So trat die Stör bei Wrist (Kreis Steinburg) über die Ufer. In Bad Bramstedt wurde teilweise der Kurpark und ein Parkplatz überflutet. Autos standen im Wasser.

Ausfälle im Zugverkehr

Das Sturmtief wirkt sich auch auf den Bahnverkehr in Schleswig-Holstein aus. Zahlreiche Verbindungen wurden gestrichen und durch Busse ersetzt. Auf einigen Strecken gab es Behinderungen durch umgestürzte Bäume. Der RE 7, der normalerweise auf der Strecke Flensburg - Hamburg fährt, ist aktuell nur zwischen Flensburg, Kiel und Neumünster unterwegs. Auch auf der Strecke zwischen Bad Oldesloe und Hamburg stören Unwetterschäden den Bahnverkehr. Zwischen Elmshorn und Pinneberg pendelt ein Bus.

Auch im Fernverkehr ging in Schleswig-Holstein so gut wie nichts. Vorraussichtlich bis Sonnabend sei der Fernverkehr bundesweit beeinträchtigt, schrieb die Bahn am Donnerstagnachmittag auf Twitter.

Das Unternehmen empfiehlt Pendlern und Reisenden, sich vor Fahrtbeginn im Internet über die aktuellen Verbindungen zu informieren. Fahrten können außerdem kostenlos storniert werden. Die Autozüge nach Sylt fahren offenbar ohne Probleme.

Lage blieb insgesamt eher ruhig

Auch wenn es teilweise Sturmfluten, orkanartige Böen und dazu hohe Wellen auf Nord- und Ostsee gab, fiel die Lage bislang verhältnismäßig glimpflich aus. Das bestätigten die Leitstellen im ganzen Land.

Ähnlich sieht es auch Amrums Tourismuschef Frank Timpe: "Ich habe es persönlich als relativ entspannt und nicht außergewöhnlich erachtet. Das wir hier mal Sturm bei den Insulanern haben ist klar. Aber meine Einschätzung ist schon, dass es gemächlicher zuging, als vielleicht vermutet."

Fährverbindungen teilweise abgesagt

Das Orkantief "Ylenia" hat auch Einfluss auf den Fährverkehr in Schleswig-Holstein. So gibt es nach Angaben der Reederei Cassen Eils bis zum Sonnabend keine Fahrten zwischen Cuxhaven und Helgoland. Eine Entscheidung darüber, ob der Fährbetrieb am Sonntag wieder anläuft, soll im Laufe des Sonnabends bekannt gegeben werden. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, dass der Fährverkehr auf der Föhr-Amrum-Linie mit angepasstem Fahrplan fährt. Passagiere sollen sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren, ob ihre Fähre wie geplant fährt.

Die Verbindungen zwischen Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) und den Halligen wurden abgesagt. Die Syltfähre sagte wegen des zu erwartenden Hochwassers nach eigenen Angaben die Verbindungen ab dem dänischen Havneby um 12.30 und 14.30 Uhr sowie ab List um 13.30 und 15.30 Uhr ab. Die Autofähre von Glückstadt nach Wischafen pausiert seit Donnerstagmittag. Laut der Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft wurde der Betrieb auf der Linie F1 zwischen Möltenort und Laboe ebenfalls eingestellt.

Schulen in SH sind geöffnet, Schüler dürfen zu Hause bleiben

Anders als in Nordrhein-Westfalen fiel die Schule am Donnerstag nicht generell aus. Laut Bildungsministerium gilt für Schulen, was generell bei extremen Witterungslagen gilt: Eltern, die für ihr Kind eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg durch die Witterungs- und Straßenverhältnisse befürchten, können ihr Kind zu Hause behalten oder es vorzeitig vom Unterricht abholen. Der versäumte Unterrichtstag werde nicht als Fehltag erfasst, so ein Ministeriumssprecher.

Sturmflutwarnung für die Nordseeküste

An der Nordseeküste sorgte der Sturm laut den Behörden für höhere Wasserstände, eine Sturmflut blieb aber aus.

An der Nordseeküste spricht das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ab 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser von einer Sturmflut. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen. Andernorts in Norddeutschland wurden die Grenzwerte zur Sturmflut überschritten - etwa am Hamburger Fischmarkt, der am frühen Donnerstagmorgen überflutet wurde. Dort wurde ein Wasserstand von 1,98 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen.

Ein Sturm kommt selten allein

Das nächste Sturmfeld baut sich laut WetterWelt bereits in der Nacht zum Sonnabend auf. Tief "Zeynep" habe eine ähnliche, vielleicht sogar größere Intensität, so NDR-Wetterexperte Ronny Büttner. Es kann sich möglicherweise auch zum Orkan entwickeln. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde wird an den Küsten gerechnet. NDR-Wetterexperte Sebastian Wache rief alle Menschen dazu auf, besser zu Hause zu bleiben. Durch den anhaltenden Regen der vergangenen Tage sei der Boden so aufgeweicht, dass Bäume leichter entwurzeln könnten, als sonst.

Keine A7-Sperrung am Elbtunnel am Wochenende

Die A7-Sperrung von Freitag, 18.2. ab 22 Uhr bis Montag, 21.2. 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Heimfeld ist witterungsbedingt abgesagt. Die Autobahn GmbH Nord teilte mit: "Da die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen immer vorgeht und diese nicht mit guten Gewissen gewährleistet werden kann, haben sich die Projektverantwortlichen und die Verantwortlichen aller beteiligten Gewerke gemeinsam dafür ausgesprochen, die Vollsperrung anzusagen." Eigentlich waren Bauarbeiten vor dem Elbtunnel geplant.

Feuerwehr: So verhalten Sie sich während des Unwetters richtig

Die rund 1.350 Freiwilligen und vier Berufsfeuerwehren in Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes gut auf die stürmische Wetterlage der kommenden Tage vorbereitet. Die Feuerwehr der Rettungsleitstelle West in Elmshorn rechnet mit zahlreichen Notrufen und setzt deshalb mehr Mitarbeiter ein, um die Notrufe abarbeiten zu können. Der Landesfeuerwehrverband in Kiel gibt wichtige Tipps, wie sich Menschen während des Sturms verhalten sollen.



Installieren Sie, wenn noch nicht geschehen, die WarnApp NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundes.

Achten Sie vor und während des Unwetters auf die Rundfunkdurchsagen.

Verlassen Sie nach Möglichkeit nicht das Haus.

Meiden Sie Wälder und Alleen.

Sollten Sie mit Ihrem Kraftfahrzeug unterwegs sein, passen Sie ihre Geschwindigkeit an.

Achten Sie auf unvorhergesehene Ereignisse, wie umherfliegende Gegenstände oder abgebrochene Äste.

Dachlasten und Anhänger sollten an stürmischen Tagen vermieden werden.

Melden Sie Gefahrenstellen und Schäden, bei denen Sie Hilfe brauchen, unter der Notrufnummer 112.

Melden Sie Schäden, von denen keine akute Gefahr ausgeht, erst nach dem Ende des Unwetters.

