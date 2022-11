Northvolt-Batteriefabrik in Heide: Das sind die Stolpersteine Stand: 02.11.2022 20:36 Uhr Nachdem Northvolt-Chef Carlsson angedeutet hat, dass sich der Bau der Batteriefabrik in Heide verzögern könnte, beschäftigte sich der Wirtschaftsausschuss des Landtages damit. Dabei wurde auch bekannt, dass Northvolt ein Drittel des Baulands fehlt.

Spätestens seit den Äußerungen des Northvolt Vorstandsvorsitzenden Peter Carlsson in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ist es mit der Euphorie rund um die geplante Batteriefabrik vor den Toren Heides (Kreis Dithmarschen) vorbei. Die hohen Strompreise in Deutschland stellten die Wirtschaftlichkeit einer derartigen Fabrik infrage, hatte Carlsson in dem Artikel gesagt. Und: Höhere Förderungen in den USA könnten den Bau einer Batteriefabrik in Schleswig-Holstein hinten anstellen. Sätze, die die Politik in Zugzwang bringen. Sie setzte das Thema Northvolt im Wirtschaftsausschuss am Mittwoch auf die Tagesordnung.

Als das schwedische Unternehmen im März seine Pläne veröffentlichte, eine Batteriefabrik im Kreis Dithmarschen zu bauen, sprach Bernd Buchholz (FDP) als Wirtschaftsminister von einer "Megachance". Inzwischen ist er mit seiner Partei in der Opposition - und sieht die Felle davonschwimmen. Seiner Ansicht nach sei das Projekt in Gefahr, und das zeige ein weiterer Satz, den Carlsson gesagt hat: "Wir sind an einem Punkt, an dem wir der USA den Vorrang geben müssen."

Staatssekretär von der Heide: Die Fabrik kommt

Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) hält dagegen. "Heide ist der beste Standort in Deutschland, das hat Peter Carlsson auch in dem Interview betont", antwortete er in der Sitzung. Wegen Carlssons Äußerungen sprach er von schlechten Tagen, die es in so einem Verfahren nun mal auch gebe, er tue aber alles dafür, dass es nur gute Tage gibt. "Das Projekt an sich steht nicht zur Disposition", ist sich von der Heide sicher, "es könne aber sein, dass beim Aufbau anderer Standorte die USA vielleicht zuerst zum Zuge kommen."

Northvolt fehlt ein Drittel des Baulands

Ursprünglich hatte Northvolt geplant, die Fabrik in Dithmarschen auf 167 Hektar zu bauen - aktuell könnte sie allerdings nur auf 110 Hektar entstehen. Denn: Trotz intensiver Bemühungen möchte der Eigentümer einer Fläche, die Northvolt ins Auge gefasst hatte, nicht verkaufen. Das bedeutet auch, dass sich das Baugebiet dann in zwei Flächen unterteilt. Northvolt musste also seine Planungen komplett umstellen. So ergeben sich weitere Fragen hinsichtlich der Verkehrsanbindung beider Flächen, die gerade in Arbeitsgruppen erarbeitet werden.

Buchholz kritisiert, dass es in dieser Frage zu langsam voran ging. "Kann es sein, dass Northvolt den nötigen Drive vermisste", fragt der Wirtschaftsminister. Es gehe hier um ein zentrales wirtschaftspolitisches Anliegen der Landesregierung - "bei dem ich die Sorge habe, dass es für die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht mehr zu besichtigen sein wird", sagte Buchholz weiter. Staatssekretär von der Heide hingegen nach eigenen Angaben nicht den Eindruck, dass es bei Northvolt eine Irritation gibt. "Gerade beim Thema Gleisanschluss suchen wir gemeinsam mit Northvolt nach Lösungen."

Staatssekretär ruft zu Optimismus auf

Mehrfach betonte von der Heide den intensiven Austausch und die enge Zusammenarbeit mit dem schwedischen Batterieunternehmen. Seiner Ansicht nach werde der FAZ-Artikel zu negativ interpretiert. "Weniger Blues, mehr Swing", appelliert er. "Die Entscheidungen, die jetzt anstehen, sollten wir positiv begleiten - und dann gibt es auch irgendwann Rock'n'Roll." Das Projekt sei nicht in Gefahr. Eine Entscheidung für den Standort bei Heide erwarte er am 29. November.

Bauleitplanungen laufen weiter

In Heide herrscht derweil "Business as usual". Björn Jörgensen, Leiter im Amt Heider Umland, sagte, die Bauleitplanungen für die Batteriefabrik laufen unverändert weiter. Doch auch hier gebe es Verzögerungen: Sein Amt bearbeitet die Einwendungen der Umweltverbände und einzelner Bürger, die sich gegen die Fabrik auf dem Gelände in Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof richten. Doch eigentlich wollte er das Verfahren in diesen Tagen zu Ende bringen. "Die Bürger können sich - wie immer bei derartigen Verfahren - beteiligen und man weiß vorher nie, was dort zu Tage gebracht wird."

Noch fehlen Gutachten

15 Gutachten unter anderem zu den Themen Verkehr, Wasser, Emissionen und Brandschutz müssen erstellt werden. "Hier sagen wir ganz offen, dass noch nicht alle vorliegen", so Jörgensen. Ob sein Amt das Verfahren deshalb noch in diesem Jahr abschließen und damit Baurecht schaffen kann, konnte er nicht versprechen. "Wir sind im ständigen Austausch mit Northvolt und arbeiten gemeinsam daran, hier am Standort Heide grüne Batterien zu produzieren", sagte er zur gegenwärtigen Debatte. Es sei aber völlig legitim, dass sich das Unternehmen auch andere Standorte mit anderen Fördermöglichkeiten anschaue.

Mehr Anreize für Industrie-Ansiedlungen

Die USA locken Northvolt angeblich mit Förderungen zwischen 600 und 800 Millionen Dollar. Dem stehen 150 Millionen Euro Förderung von Bund und Land Schleswig-Holstein gegenüber. Die Gelder fließen aber nur unter der Voraussetzung, dass Northvolt spätestens Ende des Jahres den Bau der Fabrik zusagt. Die Politik muss offenbar mehr Anreize schaffen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einer Absenkung der Netzentgelte. Außerdem müsse der regional abgeregelte Windstrom vor Ort zu einem geringeren Preis zur Verfügung gestellt werden dürfen. Das aber könne nur in Berlin und Brüssel entschieden werden.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist nicht mehr ganz so optimistisch, wie es seine Politik-Kollegen mal waren. Die Zeiten seien "unkalkulierbar", die Landesregierung sei aber weiter in Gesprächen mit Northvolt und habe alles eingehalten, was vereinbart wurde.

