Neumünster: Ermittlungen nach Polizeieinsatz gegen Rechte Szene Stand: 06.03.2023 07:52 Uhr Mehrere Rechtsrock-Bands wollten in der Nacht zu Sonntag in Neumünster ein Konzert geben - das hat die Polizei verhindert. Die Ermittlungen laufen.

Großaufgebot der Polizei in der Nacht zu Sonntag in der Heinrich-Förster-Gartenkolonie in Neumünster. Dort hatten sich mehrere Rechtsrock-Bands zu einem Geheimkonzert angekündigt. Die Polizei erfuhr aber davon und wollte die Veranstaltung auflösen. Knapp 400 Menschen waren vor Ort - einige polizeibekannt.

Konzertbesucher demolierten Vereinsheim

Als die Polizei die Konzertbesucher aufforderte, das Gelände zu verlassen, verschanzten sich rund ein Viertel von ihnen im Vereinsheim der Gartenkolonie. Ein Polizeisprecher sagte heute, viele hätten sich "wirklich daneben benommen". Die Randalierer richteten nach Angaben der Polizei erheblichen Sachschaden an und bewarfen die Einsatzkräfte mit Bierdosen, Stühlen und einem Feuerlöscher. Zwei Beamte wurden verletzt. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Mit Unterstützung von Bundespolizei und Hundeführern konnte das Vereinsheim gegen 1.45 Uhr am Sonntag vollständig geräumt werden. 225 Platzverweise wurden nach Angaben der Polizei erteilt, dazu gab es etliche Anzeigen, unter anderem wegen Landfriedensbruchs. Die Ermittlungen laufen nach Angaben der Polizei weiter.

