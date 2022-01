Nachtflugwochen in Jagel: Tornadotraining im Dunkeln Stand: 22.01.2022 05:00 Uhr Von Montag bis Donnerstag wird es zeitweise hell und laut am Nachthimmel über Jagel bei Schleswig: Das taktische Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" trainiert noch bis zum 28. Januar das Navigieren der Tornados bei Nachtsicht.

von Lisa Knittel

Er klopft auf die Tragflächen des Tornados, tastet die Tankköpfe ab, blickt auf das Reifenprofil und in die Elektrik, bevor er zwei Schritte zurücktritt und sich bückt. "Ich muss sehen, ob es irgendwo tropft, das wäre ein Zeichen, dass Hydraulikflüssigkeit herausleckt." Oberstleutnant Björn Jansen checkt den Tornado im Hangar auf dem Flugplatz Jagel ganz genau durch, bevor er sich ans Steuer setzen wird. "Ist der Fanghaken frei und funktionsfähig? Sind die Tanks gefüllt und die Raketenköpfe sauber? Wie sehen die Leitungen aus und ist da noch genug Gummiprofil auf den Reifen? Das sind so die Sachen, auf die wir ganz genau achten müssen vor Flugbeginn", erklärt der Tornadopilot.

Sechs-Augen Prinzip - Check Up vor Start in die Dunkelheit

Um Oberstleutnant Björn Jansen herum wuseln zusätzliche Warte in gelben Warnwesten. Sein Waffensystemoffizier zieht seinen khakifarbenen Fluganzug an. Letzte Boardbucheinträge kurz vor Start und angespannte Konzentration in der Halle. "Zwei Warte haben den Tornado bereits gestern Abend und heute nochmal vor mir genau auf die gleichen Dinge untersucht. Und wenn wir herausrollen, gibt es auch nochmal einen Check-Up. Sechs Augen sehen einfach mehr, und Sicherheit geht vor - gerade im Dunkeln."

Flugtraining für den Ernstfall

Björn Jansen hat schon mehr als 4.000 Flugstunden auf diesem Waffensystem. Trotzdem muss auch der Oberstleutnant mindestens viermal im Jahr den Tornado bei Dunkelheit fliegen. Das ist das jährliche Trainingsminimum für Nachtflüge für jeden Tornadopiloten. "Wenn Sie aber mal anspruchsvollere Manöver, bestimmte Angriffstaktiken oder Formationsflüge bei Nacht trainieren wollen, dann müssen Sie mindestens mit nochmal vier zusätzlichen Trainingseinheiten - wenn nicht sogar acht - rechnen. Nur dann bleibt die Routine", erklärt Jansen, steigt ins Cockpit und gurtet sich fest. Der neue Kommodore des Geschwaders, Jörg Schroeder, ergänzt: "Wir trainieren hier natürlich gerade zu Bedingungen in Friedenszeiten. Unser Ziel ist es, für den Ernstfall gewappnet und jederzeit unter allen Bedingungen einsatzbereit zu sein und zu bleiben. Und dazu gehört nun mal auch das Fliegen bei Nacht."

Dunkel, nass, stürmisch - blinde Orientierung

Die kleine Luke über dem Piloten Björn Jansen vorne und seinem Waffensystemoffizier hinter ihm schließt sich, der Tornado rollt aus dem Hangar auf den Flugplatz. Kalter Wind peitscht über den Platz, es regnet in Strömen. Bis zum Nachmittag war nicht klar, ob sie heute überhaupt fliegen können. "Wir fliegen heute im Autopilotsystem und Tiefflug als Übung." Oberstleutnant Björn Jansen schaut durch die verregnete Tornadoscheibe auf das erleuchtete Rollfeld. "Unter solchen Wind- und Wetterbedingungen muss das System ganz schön kämpfen, deswegen muss ich besonders achtsam sein, falls es ausfällt, dass ich jederzeit eingreifen und die Steuerung wieder übernehmen kann."

In einem Briefing vorab haben sie die Route genau geplant: Wo landen, falls das Wetter sich plötzlich noch mehr verschlechtert? Welche Flugkorridore und welche Frequenzen sind verfügbar? Was genau ist das Trainingsziel ihrer Nachtflugmission? "Im Dunkeln fehlen Referenzpunkte, wie zum Beispiel große Gebäude am Boden", sagt Jansen. "Und durch das Fliegen bei hoher Geschwindigkeit im Dunkeln setzt viel früher Schwindel und Desorientierung ein. Der Waffensystemoffizier und ich als Pilot müssen mehr miteinander sprechen und alle Knöpfe quasi blind bedienen - da muss man schon echt auf Zack sein."

Tornadoflugbetrieb mit Rücksicht auf die Anwohner

Und dann wird es laut. Zu zweit in Formation oder nacheinander starten die Tornados in ihre unterschiedlichen Nachtmissionen. Immer wieder fliegt einer in Schlaufen über den Tower wieder herein, setzt zur Landung an und zieht dann wieder durch. "Das Landen und wieder Durchstarten, das sind typische Übungsmanöver. Das ist mit wenig Sicht einfach etwas anderes als am helllichten Tage", ordnet der Kommodore Jörg Schroeder das Fluggeschehen ein. "Und die Schlaufen, das sind eigentlich Umwege, die fliegen wir zum Teil, um Anwohner bestimmter Gemeinden nicht beim Abendbrot vom Stuhl zu hauen aufgrund des Krachs. Wir pflegen eine exzellente Kommunikation mit den Bürgermeistern der Region und kündigen unsere Nachtflugwochen natürlich im Vorfeld an. Deswegen bekommen wir auch kaum Beschwerden über den Fluglärm."

Wind und Wetter schärfen den Fokus

Nach anderthalb Stunden kehren Oberstleutnant Jansen und sein Waffensystemoffizier aus der immer noch stürmischen Luft zurück. Jansen nimmt den Helm ab, das Gesicht des Tornadopiloten zeigt Abdrücke von der Flugmaske. "Da oben war es wirklich eine Herausforderung und noch sehr viel windiger, als wir dachten. Da musste das System ganz schön kämpfen. Gut, dass wir bei solchen Bedingungen heute geflogen sind - das trainiert den Fokus und das Reaktionsvermögen enorm."

Insgesamt zehn Wochen im Jahr zwischen November und März - von Montag bis Donnerstag - trainieren sie in Jagel das Tornadofliegen bei Nacht, damit alle 40 Tornadopiloten dauerhaft routiniert bleiben – und gewappnet sind für den Ernstfall.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 20.01.2022 | 19:30 Uhr