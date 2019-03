Stand: 11.03.2019 16:20 Uhr

Nach Bombendrohung: Züge fahren Lübeck wieder an

Nach einem großen Polizeieinsatz am Lübecker Hauptbahnhof läuft der Zugverkehr laut Bahn wieder normal. Wegen einer Bombendrohung war der Bahnhof am Montagvormittag geräumt worden. Die Polizei sperrte das Gebäude für etwa drei Stunden, nachdem ein anonymer Absender eine Mail an die Landes- und Bundespolizei geschickt hatte. Darin hieß es nach Angaben der Ermittler sinngemäß, es habe jemand einen Sprengsatz am Bahnhof deponiert. Nachdem Sprengstoffspürhunde das Gelände durchsucht hatten, konnte die Polizei jedoch Entwarnung geben. Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden.

Entwarnung nach Bombendrohung in Lübeck Schleswig-Holstein Magazin - 11.03.2019 19:30 Uhr Eine anonyme Bombendrohung hat am Montag einen großen Polizeieinsatz am Lübecker Hauptbahnhof ausgelöst. Einen Sprengsatz fanden Spürhunde der Beamten jedoch nicht.







Fern- und Nahverkehr lahmgelegt

Durch den Polizeieinsatz lag der gesamte Fern- und Nahverkehr von und nach Lübeck lahm. Gegen Mittag fuhren die ersten Züge dann wieder. Wie es aktuell auf den Straßen und Schienen im Land aussieht, erfahren Sie auf den Seiten des Verkehrsstudios.

