NOK: Marode Fähranleger sollen erst ab 2022 saniert werden Stand: 10.02.2021 14:59 Uhr Die maroden Fähranleger standen heute auf der Tagesordnung im Wirtschaftsaussschuss des Landtags. Der Generaldirektor des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes stellte sich den Fragen des Ausschusses.

Bislang war nicht klar, wann die maroden Fähranleger am Nord-Ostsee-Kanal saniert werden. Seit heute gibt es einen Termin: Die Sanierung soll erst Anfang kommenden Jahres beginnen. Das sagte der Generaldirektor des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Prof. Hans-Heinrich Witte heute im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Seinen Besuch hatten CDU, Grüne und FDP angefordert. Witte sollte über die aktuellen Schäden an den Fähranlegern des Nord-Ostsee-Kanals und die daraus resultierenden Einschränkungen sowie die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen berichten.

Tragfähigkeit der Anleger muss neu berechnet werden

Laut Witte sollen Fachleute eines Ingenieurbüros noch in diesem Jahr zunächst die fünf betroffenen Fähranleger auf Schäden untersuchen und dann die Tragfähigkeit der Anleger neu berechnen. Erst wenn konkrete Vorschläge für die komplizierte Sanierung vorliegen, könne man die Arbeiten ausschreiben, so Witte. Er rechnet allerdings nicht mit einem Baubeginn vor Anfang 2022.

Sanierung dauert mehrere Jahre

Dann sollen die Fährstellen nacheinander saniert werden. Das dauere voraussichtlich einige Jahre, so Witte. Bis dahin müssen Fahrzeuge mit mehr als 30 Tonnen Gewicht weite Umwege in Kauf nehmen. Ein Lohnunternehmer forderte in dem Zusammenhang die Freigabe der Brunsbütteler Hochbrücke im Verlauf der B5 - auch für Treckerfahrer, die die Fähren normalerweise täglich nutzen und zurzeit lange Umwege fahren müssen.

Die Behörde hatte im November fünf Anleger zwischen Brunsbüttel und Breiholz für Fahrzeuge über 30 Tonnen gesperrt, weil die Spundwände an den Anlegestellen angerostet sind.

