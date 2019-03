Stand: 05.03.2019 18:20 Uhr

Munition: Grote will bergen, Bund tritt auf Bremse

Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) will mit einer Bundesratsinitiative eine Bergung der Munition in der Ostsee anschieben. Als Vorsitzender der Innenministerkonferenz will er die Weltkriegsmunition zu einem Thema auf der Innenministerkonferenz Mitte Juni in Kiel machen. Rund 300.000 Tonnen Weltkriegsmunition mit TNT und Phosphor liegen nach Schätzungen allein auf dem Boden der Ostsee. "Wir haben nach Ansicht von Experten nur noch 20 Jahre Zeit, diese tickenden, rostenden Zeitbomben aus dem Meer zu holen und zu entschärfen", sagt Grote. Was dies kosten würde, ist ungewiss.

Grote will Weltkriegsmunition bergen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.03.2019 14:00 Uhr Autor/in: Bieler, Kevin Geschätzt fast zwei Millionen Tonnen Kriegsmunition liegen in deutschen Gewässern auf dem Grund. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hans-Joachim Grote, will das Problem offensiv angehen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bund sieht keine großflächige Gefährdung

Die Bundesregierung sieht keine großflächige Gefährdung durch Munition in der Ostsee. Sie hält das Problem für lokal begrenzt und plant vorerst keine großangelegte Beseitigung versenkter Weltkriegs-Munition aus der Ostsee. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der FDP im Bundestag hervor. Bei Bergungen und Sprengungen vor Ort bestünde auch die Gefahr, dass enthaltene Kampfmittel freigesetzt werden, heißt es.

Studie: Schädliche Substanzen strömen ins Meer

Offenbar wird versenkte Weltkriegsmunition mit den Jahren jedoch immer gefährlicher, wie die im Februar veröffentlichte Daimon-Studie zeigt. Feldversuche in der Kieler Bucht hätten das gezeigt, sagte Toxikologe Edmund Maser. Sobald die Metallhüllen von Bomben oder Granaten weggerostet seien, strömten mehr schädliche Substanzen ins Gewässer. Diese würden nachweislich von den Meeresbewohnern aufgenommen und landeten somit auch auf dem Teller der Verbraucher, so Maser.

Bomben am Meeresgrund 09.10.2018 09:20 Uhr Auf dem Grund unserer Meere liegen jede Menge Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein gefährliches Erbe - für Mensch und Tier.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.03.2019 | 14:00 Uhr