Mordprozess Dänischenhagen: Zweites Gutachten abgelehnt Stand: 30.03.2022 11:50 Uhr Wie geht es weiter im Prozess um die tödlichen Schüsse von Dänischenhagen und Kiel im Mai vergangenen Jahres? Die Verteidigung des 48-jährigen Angeklagten aus Westensee hatte zuletzt das Gutachten eines Sachverständigen in Frage gestellt und ein Gegengutachten beantragt.

Das Kieler Schwurgericht hat heute die Anträge der Verteidigung auf ein neues psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten zurückgewiesen. Es gebe keine Voraussetzungen dafür, sagte der Vorsitzende Richter Jörg Brommann. Der Gutachter hatte den Angeklagten als voll schuldfähig eingestuft. Die Verteidigung kündigte nach der Ablehnung ihrer Anträge einen Befangenheitsantrag gegen den Gutachter an. Die Sitzung wurde deshalb zunächst bis zum Mittag unterbrochen.

Zu Beginn des Prozess gegen den Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) war die Urteilsverkündung für Ende diesen Monats angesetzt worden. Sollte das Gericht dem Befangenheitsantrag zustimmen, würde sich der Zeitplan aber weiter verschieben.

Angeklagter gab Taten zu

Insgesamt drei Menschen soll der Angeklagte getötet haben. Nach Meinung der Staatsanwaltschaft war es in allen Fällen heimtückischer Mord. Denn die Opfer hatten nach Ansicht der Anklagebehörde keine Chance, sich gegen den Angriff des Täters zu wehren. Der 48-jährige Zahnarzt gab im Prozess bereits zu, am Vormittag des 19. Mai seiner von ihm getrennt lebende Frau nach Dänischenhagen gefolgt und dort sie und ihren neuen Bekannten mit einer Maschinenpistole vom Typ Uzi erschossen zu haben. Gleich darauf, so der Angeklagte, sei er zu einem Bekannten nach Kiel gefahren. Ihn erschoss er nach eigenen Angaben mit einer Pistole vom Typ Walther PPK. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Angeklagte rächen wollte. Denn das 52 Jahre alte Opfer hatte der Frau offenbar von den Liebschaften ihres Mannes berichtet, woraufhin sie sich von ihm trennte. Er habe sterben müssen, weil der Angeklagte ihn für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich gemacht habe, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Verteidigung kritisiert Sachverständigen

Nach Ansicht der Verteidigung leidet der Angeklagte in Folge der Taten an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Diesen Umstand soll der vom Gericht bestellte Sachverständige in seinem Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten nicht berücksichtigt haben, kritisieren die Anwälte. Aus Sicht der Verteidigung ließen sich damit aber die Erinnerungslücken des 48-Jährigen zum Ablauf der Taten in Dänischenhagen und Kiel erklären. Der Sachverständige hatte erklärt, der Angeklagte sei voll schuldfähig. Die Verteidigung sieht das anders und forderte deshalb ein Gutachten, bei dem auch eine PTBS berücksichtigt wird. Die Nebenankläger, die die Familien und Hinterbliebenen der drei Opfer vertreten, kritisierten den Antrag der Verteidigung. Eine Posttraumatische Belastungsstörung die nach den Taten beim Angeklagten entstanden sein könnte, könne sich nicht auf das Strafmaß auswirken, denn sie sei erst nach den Taten aufgetreten.

Urteil sollte eigentlich schon am Mittwoch verkündet werden

Eigentlich war für heute bereits die Urteilsverkündung geplant, doch die soll nun voraussichtlich am 4. April stattfinden. Heute waren zudem die Plädoyers geplant. Das geschieht laut Vorsitzendem Richter unter Ausschluss der Öffentlichkeit, denn für die Aussagen von zwei Zeuginnen hatte das Gericht die Öffentlichkeit vorübergehend ausgeschlossen, um ihre Privatsphäre zu schützen. Laut Gerichtsverfassungsgesetz erfolgen dann Plädoyers und ein mögliches Schlusswort ebenfalls hinter verschlossenen Türen, weil in den Schlussvorträgen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenkläger auch auf die nicht öffentlichen Aussagen Bezug nehmen könnten. Zur Urteilsbegründung ist die Öffentlichkeit dann wieder zugelassen.

Dem 48-jährigen Zahnarzt drohen lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Eine Strafaussetzung zur Bewährung nach fünfzehn Jahren wäre damit unwahrscheinlich.

