Mond-Halo: Seltenes Phänomen am Nachthimmel Stand: 11.02.2022 15:28 Uhr In Schleswig-Holstein war am Donnerstagabend ein seltenes Mond-Phänomen zu beobachten. Gebrochenes Licht sorgte für eine leuchtende Umrandung des Mondes.

Ein riesiger, leuchtender Ring - einmal kreisrund um den Mond. Dieses "Mond-Halo" genannte Phänomen konnten viele Schleswig-Holsteiner in der Nacht zu Freitag am Himmel sehen. Marco Ludwig von der Sternwarte Neumünster erklärt den Kreis: "Das passiert immer dann, wenn wir Eiskristalle in der oberen Atmosphäre haben, in denen sich das Licht brechen kann." So entsteht der runde Kreis um den Mond.

Gute Chancen für zweite Sichtung

Das Phänomen gibt es ziemlich selten in Schleswig-Holstein: Das letzte Mal vor ungefähr einem Jahr. Wer die Gelegenheit verpasst hat, kann sich heute Abend noch auf den "Heiligenschein" (Deutsche Übersetzung vom englischen "Halo") freuen. "Das Wetter scheint ganz gut zu sein und da der Mond heute noch etwas heller scheinen wird, stehen die Chancen ganz gut", sagt Ludwig.

Weitere Informationen Supervollmond über Schleswig-Holstein: Heller, gelber, pinker Ein heller und etwas größer als üblich wirkender "Supermond" fasziniert zurzeit die Nachtschwärmer - und auch die Angler. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 11.02.2022 | 16:50 Uhr