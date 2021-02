Mit einer UV-Lampe auf Bernsteinjagd am Strand Stand: 06.02.2021 17:56 Uhr An den Stränden von Nord- und Ostsee lässt sich viel entdecken, auch im Dunkeln. Mit dem richtigen Equipment kann aus einem einfachen Spaziergang eine wahre Schatzsuche werden: Bernstein leuchtet unter UV-Licht.

Anfang Februar, kurz nach 17 Uhr. Familie Görn hat sich warm eingepackt für die Strandexpedition auf dem Travemünder Priwall. Geologin Kerstin Pfeiffer vom Geopark Nordisches Steinreich führt die Familie aus Reinbek in die Geheimnisse der Bernsteinsuche ein. "Die Physik hilft uns dabei, Schätze zu finden", sagt Pfeiffer und holt mehrere UV-Taschenlampen aus einer Kunststoff-Kiste. "Wir nehmen einfach Lichtenergie und schießen damit auf verschiedene Sachen, die wir am Strand finden. Und durch Lumineszenz antwortet der Stoff durch ein anderes Licht, genau das macht auch der Bernstein."

Auf die richtige Technik kommt es an

Bevor Familie Görn loszieht, verteilt die Geologin auch UV-Schutzbrillen an Eltern und Kinder, um die Augen vor dem ultravioletten Licht zu schützen. Die UV-Taschenlampen strahlen mit 395 Nanometer und einem blauen Lichtkegel, der allerdings nur zur Orientierung dient. "Ich schwenke mit der Taschenlampe immer schnell hin und her. Dann fangen nämlich die Substanzen an zu flackern und das sehe ich recht schnell", erklärt Geologin Pfeiffer, die neben Strandexkursionen auch Führungen in Kieswerken anbietet. Auf ihrer Internetseite gibt sie zudem Tipps und Sicherheitshinweise für UV-Wanderungen.

Schätze richtig erkennen

Unter UV-Licht leuchten die verschiedenen Strandfunde in unterschiedlichsten Farben: Seegras zum Teil orange, Donnerkeile leicht rosa, Bernsteine gelb. Familie Görn hat den Dreh schnell raus. Nach eineinhalb Stunden Sammelfieber hat jedes Familienmitglied mindestens einen Bernstein entdeckt und eingesteckt. Und die Reinbeker wollen möglichst schnell wieder auf Schatzsuche gehen.

