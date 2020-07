Stand: 18.07.2020 10:44 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Millionenschaden in Pinneberg: Reetdachhaus brennt ab

In Klein Nordende im Kreis Pinneberg sind am Freitagabend ein historisches Reetdachhaus und eine Scheune in Flammen aufgegangen. Ein Großaufgebot von 130 Feuerwehrleuten und Rettungskräften war bis zum Morgen im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich hin, weil die Wasserversorgung vor Ort schwierig war. Verletzt wurde niemand. Nach NDR Informationen stand das Einfamilienhaus leer.

Pinneberg: Historisches Reetdachhaus abgebrannt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.07.2020 10:44 Uhr In Klein Nordende im Kreis Pinneberg ist ein historisches Reetdachhaus und eine Scheune niedergebrannt. Verletzt wurde niemand. Das Anwesen stand für mehr als 1,6 Millionen Euro zum Verkauf.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehr als 1,6 Millionen Verkaufssumme

Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert mit einer Grundfläche von etwa 300 Quadratmetern und die ebenfalls reetgedeckte Scheune sollten verkauft werden - für 1,6 Millionen Euro. Die Polizei hält sich bedeckt und verweist auf laufende Ermittlungen. An beiden Gebäuden sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Dass gleich zwei Gebäude in Vollbrand stehen, sei eher selten, meint Torben Fehrs vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg. "Für die Feuerwehr ist es natürlich immer schwierig, wenn man vor Ort eintrifft und man bereits feststellt, dass man nicht mehr das retten kann, wo man eigentlich hin ausgerückt ist", sagte Fehrs.

Die Flammen breiteten sich demnach rasant aus und drohten, auf ein Einfamilienhaus in der Nachbarschaft überzugreifen. Das konnten die Einsatzkräfte aber verhindern. Ein Problem gab es bei der Löschwasserversorgung: Weil der Brandort hunderte Meter von der nächsten Hauptstraße entfernt liegt, musste die Feuerwehr lange Schlauchleitungen verlegen. Über die Brandursache ist nichts bekannt. Die Kripo ermittele in alle Richtungen, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.07.2020 | 10:00 Uhr