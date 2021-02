Millionenschaden durch Großbrand in Schönberger Schule Stand: 21.02.2021 15:21 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache ist das Feuer am Morgen in einem Technikraum ausgebrochen. Die Löscharbeiten waren durch die Bauweise der Schule äußerst schwierig, sagen die Einsatzkräfte.

Nach mehr als sechs Stunden ist der Großbrand an der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg (Kreis Plön) gelöscht. Etwa 200 Feuerwehrleute waren zeitweise vor Ort. Das Feuer ist nach bisherigen Erkenntnissen im Technikraum der Schule ausgebrochen. Das Dach über diesem Raum hatte laut Feuerwehrsprecher mehrere Schichten, so dass nicht alle Glutnester erreicht werden konnten. Deshalb kam ein Bagger zum Einsatz, der die Außenwand und Teile des Daches eingerissen hat. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Morgen kein Unterricht

AUDIO: Schulleiter: "Morgen keine Schule" (1 Min)

Auf dem gesamten Schulcampus wird morgen kein Unterricht stattfinden, sagte Schulleiter Timo Hepp: "Ganz klar ist, dass ich morgen keine Schüler und Erwachsenen auf diesem Schulgelände sehen möchte." Erst müsse klar sein, welche Abschnitte betroffen sind, und ob noch eine Gefährdung durch Rauchgase oder einstürzende Gebäudeteile besteht. Nach Angaben von Timo Hepp ist von dem Unterrichtsausfall nicht nur die Gemeinschaftsschule betroffen, sondern auch die Grundschule und der Hort.

