Mehr Geld für Kita-Erzieher: Ver.di und Arbeitgeber erleichtert Stand: 19.05.2022 15:49 Uhr Erzieherinnen und Erzieher in kommunalen Kitas bekommen mehr Geld und mehr freie Tage. Ver.di und der kommunale Arbeitgeberverband zeigten sich erleichtert.

Zum ersten Juli gibt es für Erzieherinnen und Erzieher 130 Euro pro Monat mehr, für Beschäftigte im Sozialdienst liegt das Plus bei 180 Euro. Zunächst gibt es zudem pro Jahr pauschal zwei zusätzliche freie Tage sowie die Option, Teile des Gehalts in maximal zwei weitere Entlastungstage umzuwandeln. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung vor, dass die Berufserfahrung im Sozial- und Erziehungsdienst künftig genauso honoriert werden soll wie bei den übrigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und die Zeit, die die Beschäftigten in einer Gehaltsstufe bleiben, bevor sie in die nächste aufsteigen, soll zum 1. Oktober 2024 an die allgemeinen Stufen im öffentlichen Dienst angepasst werden.

Ver.di und kommunaler Arbeitgeberverband erleichtert

Der Sprecher von ver.di-Nord, Frank Schischefsky zeigte sich zufrieden. "Wir haben einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht mit diesem Tarifabschluss. Er ist gut, er ist richtig." Menschen, die im Sozial- und Erziehungsdienst arbeiten, hätten jetzt mehr in der Tasche und es gebe Entlastung für sie. "Es ist also einiges passiert. Das war so nicht absehbar. Es stand Spitz auf Knopf und deshalb sind wir froh, dass wir das jetzt in der Tasche haben." Auch Wilfried Kley vom kommunalen Arbeitgeberverband zeigte sich erleichtert. "Wir sind sehr froh, dass wir uns geeinigt haben. Wir hoffen, dass jetzt Ruhe einkehrt und ver.di den Sozial- und Erziehungsdienst nicht weiterhin schlecht redet."

