Meeresforscher hoffen auf Gesteinsmehl als Klimaretter Stand: 26.02.2022 06:00 Uhr Die Reduktion von Kohlendioxid in der Atmosphäre ist eines der drängendsten Klimaziele. CO2 einzusparen allein wird nicht reichen, um den Temperaturanstieg unter 2 Grad Celsius zu halten. Forscher setzen nun auch auf Ozeane.

von Andrea Ring

Am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel untersuchen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine Methode, wie die Ozeane mehr Kohlendioxid aufnehmen können. In circa 50 Zentimeter hohen Plastikröhren blubbert Meerwasser über Sedimentkernen. So simuliert Sonja Geilert, Geochemikerin am Geomar, wirklichkeitsnah wie möglich die Verhältnisse am Meeresboden. Das Sediment ist nichts anderes als Material vom Grund des Meeres - eine feinkörnige, schlammige Substanz.

CO2-Bindung dank Gesteinsmehl?

In der oberen schmalen und hellbraunen Schicht leben sogar im Labor noch Würmer. Schwarz wie Schlick ist der gesamte Rest, weil die Bakterien darin den Sauerstoff verbraucht haben. Im Experiment wird in diese Behälter nun sehr fein gemahlenes Gestein gegeben. Wenn sich Gesteinsmehl im Meerwasser auflöst, dann können die Ozeane mehr CO2 binden. Das ist die Hypothese.

Kohlendioxid lässt Ozeane versauern

"Seit Jahrmillionen ziehen die Ozeane Kohlendioxid aus der Atmosphäre", sagt Sonja Geilert. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Doch in den vergangenen Jahrzehnten ist der von Menschen gemachte CO2-Ausstoß so stark angestiegen, dass zu viel in die Meere gelangt. Ein Viertel der anthropogenen CO2-Emissionen, also vom Menschen verursachte Emissionen, nehmen die Ozeane auf. Und während Kohlendioxid in der Atmosphäre massiv zum Klimawandel beiträgt, lässt ein zu hoher Gehalt an CO2 die Meere versauern. Als den bösen Zwilling der globalen Erwärmung wird die Ozeanversauerung auch treffend bezeichnet, wie Sonja Geilert findet. Genau dagegen will sie mit ihrem Projekt angehen.

Beschleunigte Verwitterung

"Auch das Auflösen von Gestein ist ein natürlicher Vorgang", erklärt die Wissenschaftlerin. Es passiert, wenn das Material verwittert. Was Sonja Geilert und ihr Team machen, ist ganz einfach: beschleunigte Verwitterung. Die Idee ist nicht neu. Das Prinzip funktioniere, erklärt sie. Unter realen Bedingungen mit Meerwasser und Sediment sei es jedoch bisher nicht getestet worden. In die Plastikröhren gibt sie Olivin hinzu, ein siliziumhaltiges Mineral, das sich zum einen sehr gut auflöse, zum anderen im großen Maßstab vorkomme und bereits abgebaut werde.

Bereits gemahlener Kalk aus der Zementindustrie

Außerdem wird Kalk verwendet. Der Vorteil hier: Als Abfallprodukt der Zementindustrie bleibt feiner, reiner Kalk übrig, der nicht erst gemahlen werden muss. Denn sie müssen auch einkalkulieren, wie viel CO2 bei der Produktion des Gesteinsmehls abfällt. Die Bilanz soll stimmen. Fein gemahlen muss das Gestein sein, weil es sich so am besten und schnellsten auflöst und aufgelöst dem Kohlendioxid besser beikommt.

Komplizierte chemische Prozesse

Was genau passiert, wenn gemahlenes Gestein ins Meerwasser gelangt, das sind komplizierte chemische Reaktionen. Olivin und Kalk binden CO2 nicht direkt. "Denn Kohlendioxid wird im Wasser in verschiedene Moleküle umgewandelt", erklärt Sonja Geilert. "Unter anderem entsteht Kohlensäure, wie wir sie aus der Sprudelflasche kennen, die zur Ozeanversauerung beiträgt."

Sie kann durch das gemahlene Gestein gebunden werden. Säurebindungsvermögen nennt die Wissenschaftlerin das. Alkalinität ist der Fachausdruck dafür. Wenn es gelingt, der Ozeanversauerung mithilfe des Gesteinsmehls entgegenzuwirken, dann können die Meere auch wieder mehr CO2 aufnehmen.

Wie Meeres-Lebewesen reagieren, ist unklar

Die Würmer im Labor wühlen sich ins Sediment, solange genug Sauerstoff vorhanden ist. "Praktisch", sagt Sonja Geilert, "weil sie so auch das Gesteinsmehl in den Meeresboden einarbeiten." Doch eine Frage ist, wie Muscheln, Schnecken und Würmer in der Ostsee reagieren, sollte etwa durch lange Schläuche gemahlenes Gestein auf dem Meeresboden eingebracht.

Noch viel Ungewissheit

Wie Mikro- und Makrorganismen die Umweltveränderung wegstecken, das will Mirjam Perner, Professorin für Geomikrobiologie am Geomar, untersuchen. Zunächst könnten Bakterien sterben, es könnten auch neue hinzukommen. Und umgekehrt könnten sie auch den Prozess beschleunigen oder ihm entgegenwirken. Vielleicht hat die Zugabe von Gesteinsmehl auch überhaupt keinen Effekt.

Forschungslabor Kieler Förde

Das werden die Wissenschaftlerinnen jetzt in einem neuen Experiment erforschen. In der Kieler Förde haben sie dafür größere Becken installiert, die mit Meeresboden aus der Eckernförder Bucht gefüllt wurden. Durch diese sogenannten Benthokosmen wird Tiefenwasser aus der Förde gepumpt, sodass Mikro- wie Makroorganismen natürliche Lebensbedingungen mit Strömung und Wellen vorfinden. Noch präziser als im Labor des Geomar können die Forscherinnen hier beobachten, wie schnell sich Gesteine auflösen und welchen Einfluss das auf den CO2-Kreislauf hat.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 25.02.2022 | 19:30 Uhr