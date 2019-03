Stand: 13.03.2019 20:17 Uhr

Lizenzen für Online-Casinos sollen verlängert werden

Die Jamaika-Fraktionen und der SSW wollen die ausgelaufenen Genehmigungen für Online-Casinospiele in Schleswig-Holstein für eine Übergangsphase verlängern. Sie unterzeichneten am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf. Wenn der Online-Glücksspielmarkt nicht reguliert werde, spiele er sich in der Illegalität ab, begründete Hans-Jörn Arp von der CDU den Vorstoß. Das Spiel brauche Regeln, so Lars Harms vom SSW. Es sei Zeit für eine vernunftbasierte Glücksspielpolitik, erklärt Grünen Politiker Rasmus Andresen.

Die Jamaika-Fraktionen und der SSW wollen die ausgelaufenen Genehmigungen für Online-Casinospiele für eine Übergangsphase verlängern. Sie unterzeichneten heute einen entsprechenden Gesetzentwurf.







Übergangsphase bis Mitte 2021

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ausgelaufene Genehmigungen für Online-Casinospiele für eine Übergangsphase bis maximal 30. Juni 2021 verlängert werden. Für die Zeit danach wird ein gemeinsamer Weg mit den anderen Bundesländern angestrebt. Jan Marcus Rossa von der FDP sagte, man freue sich, dass ein Gesetz auf den Weg gebracht wurde, mit dem der Schwebezustand beendet werde. Der rechtliche Rahmen soll dazu dienen, die Risiken zu überwachen und frühzeitig entgegenwirken zu können. Der Gesetzentwurf soll in erster Lesung Ende März im Landtag beraten werden.

