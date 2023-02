"Letzte Generation" blockiert Verkehr in Flensburg Stand: 02.02.2023 19:56 Uhr Protestierende der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" haben sich am Donnerstag auf einer Straße in Flensburg festgeklebt. Das sorgte über Stunden für viel Stau in der Innenstadt.

In Flensburg hat eine Protest-Aktion am Donnerstag stundenlang für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Drei Menschen hatten sich gegen 15.30 Uhr im Bereich der Schiffbrücke in der Flensburger Innenstadt auf der Straße festgeklebt. Sie hatten ein Plakat der wegen ihrer Aktionen umstrittenen Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" dabei. Nach den Informationen, die NDR Schleswig-Holstein vorliegen, war es die erste Aktion der Gruppe dieser Art in Schleswig-Holstein.

Polizisten aus Eutin lösen Protestierende von der Straße

Der Verkehr wurde wechselseitig über die Busspur vorbeigeführt, dennoch kam es in der gesamten Innenstadt zu langen Staus, zum Teil über mehrere Kilometer. Speziell ausgebildeten Polizisten der Bereitschaftspolizei in Eutin gelang es am Donnerstagabend, die Hände der Protestierenden mit Universalöl von der Straße zu lösen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Gegen die Aktivisten wird nun wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt.

Aktivist: "Auch dieser Punkt wird regelmäßig überflutet werden"

Eine ähnliche Aktion der Klimaschutz-Gruppe gab es Anfang Januar in Hamburg. In Flensburg hatte sich kürzlich ein Ableger der "Letzten Generation" gegründet. "Wir sitzen heute auf einem der tiefsten Punkte von Flensburg. Auch dieser Punkt wird regelmäßig überflutet werden, wenn der Meeresspiegel weiter steigt", hatte Lars Schäfer, einer der Protestierenden, erklärt.

Schäfer bemängelte, dass die Regierung zu wenig tue, "um unser aller Lebensgrundlagen zu schützen". Er kündigte an, dass die "Letzte Generation" 2023 auch in Flensburg regelmäßig protestieren werde.

Uta Wentzel (CDU): "Das Verständnis von vielen hört da auf"

Solche Aktionen würden "der ganzen Sache einen Bärendienst erweisen" entgegnete die CDU-Landtagsabgeordnete für Flensburg, Uta Wentzel. Sie machte sich vor Ort ein Bild und sprach mit den Protestierenden. "Ich fände es schöner, wenn man in den Dialog geht. Aktionen, bei denen man sich und andere gefährdet, finde ich schwierig." Wentzel glaubt, das Verständnis von vielen für die Klimaschutz-Gruppe höre an so einem Punkt auf.

