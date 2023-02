"Letzte Generation": Drei Menschen blockieren Verkehr in Flensburg Stand: 02.02.2023 17:10 Uhr Protestierende der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" haben sich auf einer Straße in Flensburg festgeklebt. Das sorgt für viel Stau in der Innenstadt.

In Flensburg sorgt eine Protest-Aktion für Verkehrsbehinderungen. Drei Menschen haben sich gegen 15.30 Uhr im Bereich der Schiffbrücke in der Flensburger Innenstadt auf der Straße festgeklebt. Sie haben ein Plakat der Gruppe "Letzte Generation" dabei. Nach Angaben der Polizei wird der Verkehr wechselseitig über die Busspur vorbeigeführt.

Polizisten aus Eutin sollen Protestierende von der Straße lösen

Speziell ausgebildete Polizisten der Bereitschaftspolizei in Eutin sind unterwegs, um die Protestierenden von der Straße zu lösen. In der gesamten Innenstadt staut sich der Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen, zum Teil über mehrere Kilometer. In Flensburg hatte sich kürzlich ein Ableger der "Letzten Generation" gegründet.

Wie es aktuell auf den Straßen in Schleswig-Holstein aussieht, sehen Sie in den NDR Verkehrsmeldungen für Norddeutschland.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Straßenverkehr