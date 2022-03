Landtag debattiert über Folgen des Krieges in der Ukraine Stand: 23.03.2022 12:38 Uhr Mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Günther zum Krieg in der Ukraine hat die März-Sitzung des schleswig-holsteinischen Landtages begonnen. Man stehe solidarisch an der Seite der Ukrainer, sagte Günther.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verurteilte das unermessliche Leid und die furchtbare Zerstörung. Krieg in Europa - bis vor wenigen Wochen völlig undenkbar, so Günther. Man sei zurückgeworfen in eine Zeit, von der man gedacht hätte, dass sie überwunden sei. Die Auswirkungen des Krieges spüre inzwischen jeder auch in Schleswig-Holstein, etwa "in der Hilfe für Kriegsflüchtlinge, weil Unterkünfte händeringend gesucht sind, in den Kasernen, wo zur NATO-Verstärkung ausgerückt wird, bei den Speditionen, in denen ukrainische Lkw-Fahrer fehlen." Auch in den Schulen, auf den Feldern, beim Heizen und an der Tankstelle seien die Folgen zu merken.

Günther dankte für Solidarität und Hilfsbereitschaft. Größte Herausforderung sei die Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen. Vom Bund erwartet der Regierungschef daher schnell klare Zusagen über eine faire Kostenteilung. Ein Nachtragshaushalt des Landes ist in Vorbereitung. Günther versprach, jedes ukrainische Schulkind solle hier Schulen besuchen können. Diese seien informiert und bereit. Sie hätten in den vergangenen Jahren viel Erfahrung gesammelt.

Günther: Auf Sicherheitslage und Energiesituation reagieren

Der Krieg, so Günther, habe die Sicherheitslage verändert - darauf müsse man reagieren. Die geplanten Investitionen in die Bundeswehr würden sich in Schleswig-Holstein deutlich bemerkbar machen, Günther sieht Chancen für Werften und für Luftwaffenstützpunkte. Und auch beim Thema Energiesicherheit sieht Günther das Land in einer besonderen Rolle. Stichworte sind die geplanten Terminals für Flüssiggas LNG und Ammoniak. Der Ausfall des Russland-Geschäfts sei für die heimische Wirtschaft verkraftbar. Günther warnte aber auch vor Anfeindungen von Menschen mit russischen Wurzeln. Putins Krieg dürfe nicht dazu führen, dass man sich von Nachbarn und Freunden entfremde.

Opposition fordert zügige Integration von Geflüchteten

Oppositionsführerin Serpil Midyatli von der SPD sagte, es sei unklar, wie lange die Flüchtlinge bleiben wollen oder müssen. Viele wollten zurück in die Heimat. Wichtig sei es dennoch jetzt mit der Integration zu beginnen. Es müssen nun schnell für Sprachkurse gesorgt werden. "Ohne Sprache wird es keine Integration in den Arbeitsmarkt geben". Sie forderte Daniel Günther auf, vom dafür verantwortlichen Bund zu verlangen, die Sprach- und Intergrationskurse hochzufahren. Die Landesregierung sei auf den Flüchtlingsstrom nicht optimal vorbereitet gewesen, so Midyatli. Geflüchtete würde auf ein "komplett überlastetes System treffen", so Midyatli. Es gebe Fachkräftemangel in allen Bereichen der sozialen Arbeit und knappen Wohnraum.

Midyatli forderte, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller geht und in einer anderen Dimension erfolge als die Landesregierung es bisher geplant hat. Doch auch Brückentechnologien seien notwendig, sagte Midyatli. "Ich freue mich, dass Jamaika endlich eine gemeinsame Linie zu LNG hat - wir brauchen das Terminal in Brunsbüttel." Grüner Wasserstoff - das sei die Zukunft für Schleswig-Holstein. Die SPD-Politikerin sagte, lang und mittelfristig müsse es Frieden in Europa mit Russland geben.

