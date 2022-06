Kreis Rendsburg-Eckernförde: Landrat Schwemer kündigt Rückzug an Stand: 23.06.2022 11:21 Uhr Der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Rolf-Oliver Schwemer (parteilos), will bei der nächsten Landratswahl nicht erneut für das Amt kandidieren. Im Sommer 2024 werde er sich zurückziehen, teilte er den Kreistagsabgeordneten mit.

Einen konkreten Grund nannte der 57-Jährige nicht. Nur so viel: "Nach Ablauf meiner Amtszeit und dann nach 16 Jahren Tätigkeit als Landrat wird der Kreisverwaltung ein Wechsel an der Spitze guttun. Sich ändernde Herausforderungen erfordern neue Ideen und Ansätze." Der Jurist sagte, er möchte das Amt mit dem Gefühl übergeben, bis zum letzten Tag die Dinge in guter Weise gestaltet und vorangebracht zu haben.

Schwemer lobt vertrauensvolle Zusammenarbeit

Schwemer ist seit 2008 Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde. In dem Schreiben an die Kreistagsabgeordneten bedankte er sich ausdrücklich für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es habe auch mal Kritik gegeben, aber immer konstruktiv und wertschätzend, so der Landrat.

Seiner Ansicht nach wurde die Kreisverwaltung in seiner bisher 14 Jahre langen Amtszeit permanent weiterentwickelt. "Sie steht heute insgesamt betrachtet sehr gut da. Außerdem gelang eine grundlegende Sanierung der Kreisfinanzen." Die Flüchtlingskrise 2015/2016 und auch die Corona-Pandemie seien erfolgreich bewältigt worden.

Weitere Informationen Imland Kliniken: Initiative will Pläne des Kreistags kippen Die Initiative "Geburtsstadt Eckernförde" setzt sich für den Erhalt der Geburtsstation der Imland-Kliniken ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2022 | 08:30 Uhr