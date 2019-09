Kohlbauern haben es schwer, Erntehelfer zu finden

Dithmarschen ist am Dienstag offiziell in die Kohl-Saison gestartet. Zwar ernten die Landwirte schon seit Juli - aber mit dem symbolischen Kohlanschnitt beginnt die Erntezeit auch ganz offiziell. 350.000 Tonnen werden die Landwirte in diesem Jahr wohl von ihren Feldern holen - eine rekordverdächtige Ernte. Die Arbeit auf dem Kohlfeld ist schwer: Drei bis sechs Kilo wiegt ein Kopf und jeder muss vorsichtig behandelt werden. Nur ein unbeschädigter Kohlkopf lässt sich im Kühlhaus bis zu neun Monate lagern. Die eigentliche Ernte-Arbeit erledigen dabei Hilfskräfte aus Osteuropa.

Landwirt: "Helfer finden in anderen Branchen auch gute Jobs"

Kohlbauern suchen nach Erntehelfern NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.09.2019 17:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar Die Kohlernte im Norden hat offiziell begonnen und die Arbeiten auf den Feldern laufen seit Wochen auf Hochtouren. Nur ist es für die Landwirte immer schwieriger, genügend Erntehelfer zu finden.







Bei vielen Dithmarscher Landwirten zeigen sich jedoch erste Probleme, neue Erntehelfer zu finden. Jan Henning Ufen zahlt inzwischen 9,50 Euro netto pro Stunde, lange kann er das aber nicht mehr. "Der Lebensstandard in Polen ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten stark gestiegen. Die haben sich dem Westen sehr stark angenähert und sind sich für die Arbeit mittlerweile auch schon fast zu gut. Die finden im Handwerk mittlerweile auch schon gute Jobs", erklärt Ufen.

Ein Problem, das nicht nur Kohlbauern betrifft. Alle Obst- und Gemüsebetriebe sind davon betroffen. Langfristig könnten technische Lösungen, etwa durch Roboter oder neue Erntemaschinen, eine Lösung sein. Bis dahin konkurrieren landwirtschaftliche Betriebe mit anderen Branchen, wie dem Handwerk oder der Pflege, um ausländische Kräfte. Dort würden allerdings Gehälter gezahlt, die Landwirte nicht aufbringen könnten, so Ufen. Er werde wohl künftig Arbeitskräfte aus der Ukraine oder Rumänien anwerben, sagt er.

Fünf überraschende Fakten über Kohl 25.09.2018 12:23 Uhr Norddeutschland ist "Kohl-Land": Allein in Dithmarschen ist die zusammenhängende Anbaufläche so groß wie nirgendwo sonst in Europa. Im Video erfahren Sie noch mehr über Kohl.







