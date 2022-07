Kitas ohne Personal: Betreuungsangebot in SH stark eingeschränkt Stand: 06.07.2022 15:49 Uhr Nach den monatelangen Corona-Schließungen schränken Kitas im Land ihr Angebot wieder ein. Ein Gesetz zur besseren Kita-Betreuung bringt die Einrichtungen in Not.

Schreiende Kinder auf der Schaukel, Kichern im Sandkasten und auch mal dicke Tränen an der Rutsche: In der Kita können die Kleinen mit ihren Freunden spielen, während die Eltern arbeiten gehen. Eigentlich. Doch in Schleswig-Holstein kehrt auf vielen Kita-Spielplätzen aktuell schon am Nachmittag gespenstische Ruhe ein.

Eingeschränkte Öffnungszeiten in jeder zweiten Kita

Weitere Informationen Land plant Möglichkeit, Kita-Gruppen zu vergrößern Das Sozialministerium hat ein Aktionsprogramm zur Unterstützung für geflüchtete Familien erstellt und plant eine Änderung des Kita-Gesetzes. mehr

Aus Mangel an Personal können schon jetzt mehr als die Hälfte aller Kitas im Land ihre regelmäßigen Betreuungszeiten nicht einhalten, sagt Kerstin Hinsch von der Landeselternvertretung. "Ich spreche jetzt als Mutter. Ich empfinde es als Vollkatastrophe. Das ist eine massive Einschränkung für uns als Eltern aber vor allem auch für die Kinder."

Annica Hansen ist alleinerziehende Mutter. Regelmäßig wird sie von der Kindertagesstätte per E-Mail darüber informiert, wann die Betreuungszeiten für ihr Kind gekürzt werden müssen. Ein normaler Arbeitsalltag ist für die junge Mutter kaum noch möglich. "Extrem angefangen hat das Mitte letzten Jahres. Dort war mal ein Tag Ausfallzeit avisiert und jetzt reden wir mittlerweile von zwei bis drei - es können auch durchaus fünf Tage die Woche sein - wo ich eingekürzte Betreuungszeiten habe", sagt Annica Hansen.

Für viele Kitas ist kaum Besserung in Sicht

Ab kommenden Monat verschlechtert sich in Orten wie Reinfeld oder Tangstedt (beide Kreis Stormarn) die Lage weiter drastisch. Mehrere Kitas kürzen ihre Öffnungzeiten. Viele bieten dann bis zu drei Stunden weniger an.

Familie Hermann kommt aus Reinfeld und musste den neuen Kita-Vertrag schon unterschreiben. Eine Alternative hat die Familie nicht. Die Mutter muss jeden Morgen um sechs Uhr zur Arbeit, Vater Steffen ist Verkäufer und arbeitet in Schichten. "Die Kürzung der Betreuungszeiten heißt, dass meine Frau nicht mehr voll arbeiten kann. Im Prinzip müsste sie zwei Stunden früher anfangen und schon um vier Uhr das Haus verlassen", sagt Steffen Hermann.

Kita-Reformgesetz steigert Bedarf an Fachkräften

Viele Kita-Leitungen geben an, bereits mit Zeitarbeitsfirmen zu arbeiten. Doch der Beruf des Erziehers ist unattraktiv. So wird zum Beispiel die Ausbildung nicht vergütet. Die Fachkräfte reichen nicht aus, um das im Jahr 2021 beschlossene Kita-Reformgesetzes zu erfüllen, sagt Christina Künne, Vorsitzende der Vereinigung der Kitaleitungen in SH. "Es gibt kaum Erzieher oder sozialpädagogische Assistenten, die man zeitnah auch bekäme."

Insofern seien viele Einrichtungen immer mit einem Mangel unterwegs, den das Kita-Gesetz verstärkt. "Weil man jetzt gezwungen ist, immer zwei Fachkräfte in der Regelöffnungszeit in der Gruppe vorzuhalten. Das ist gut und absolut richtig so. Das würde die Qualität steigern, wenn es denn machbar wäre", sagt Künne.

Kürzen für den Bildungsanspruch

Am Ende bleibt nur das Kürzen um den vorgeschriebenen Bildungsanspruch zu erfüllen, sagt Kerstin Hinsch von der Landeselternvertretung: "Bis 15 Uhr kürzen jetzt die meisten Kitas ein. Das ermöglicht eine Arbeitszeit von 20 bis 25 Stunden. Wenn die Kitas jetzt weiter einkürzen, [...] ist absehbar, dass ein Elternteil zu Hause bleibt."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 06.07.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung