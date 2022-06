Kiel: Prozessauftakt um Fielmann-Betrug in Millionenhöhe Stand: 14.06.2022 06:00 Uhr Zwischen 2012 und 2015 sollen die fünf Männer und die Frau laut Anklage Fielmann betrogen haben. Sie sollen rund 6,4 Millionen Euro für nicht geleistete Sponsoring- und Marketingmaßnahmen kassiert haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Untreue in besonders schwerem Fall oder Beihilfe dazu sowie banden- und gewerbsmäßigen Betrug oder Beihilfe vor. Sie sollen den Brillenhersteller zwischen 2012 und 2015 Sponsoring- und Marketings-Maßnahmen in Rechnung gestellt haben, die aber tatsächlich überhaupt nicht oder nicht im abgerechneten Umfang stattgefunden haben sollen. So sollen die die fünf Männer und eine Frau im Alter von 36 bis 56 Jahren rund 6,4 Millionen Euro von dem Optiker Konzern kassiert haben.

Mitarbeiter soll geholfen haben

Einer der Angeklagten war für die Öffentlichkeitsarbeit der Fielmann AG in Hamburg tätig. Der Mann soll die frisierten Rechnungen durchgewunken haben. Laut einem Medienbericht wirft die Kieler Staatsanwaltschaft ihm und einem weiteren Mitangeklagten 1.352 Fälle vor. Die Tatvorwürfe: Untreue in besonders schwerem Fall und banden- und gewerbsmäßigen Betrug beziehungsweise Beihilfe dazu. In Hunderten von Fällen sollen die anderen Angeklagten auch Beihilfe zur Untreue oder zum bandenmäßigen und gewerbsmäßigen Betrug in besonders schwerem Fall geleistet haben.

Jahrelange Ermittlung der Behörden

Die Kieler Staatsanwaltschaft hat in dem Fall jahrelang ermittelt. Danach sollen unter anderem der ehemalige Angestellte der Fielmann AG und dessen spätere Frau durch den Millionenbetrug Reisen, Schmuck, teure Elektroartikel und Handwerkerleistungen bekommen haben. Der Wert soll sich auf rund 370.000 Euro belaufen. Als Gegenleistung soll der Mann dafür gesorgt haben, dass die Geschäftsbeziehung zwischen Fielmann und dem Unternehmen von zwei anderen Angeklagten bestehen bleibt. Bei einer Verurteilung drohen Strafen von einem bis zehn Jahre Haft.

