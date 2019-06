Stand: 10.06.2019 12:13 Uhr

Kiel: Protest-Aktion gegen Kreuzfahrer

Am Ostseekai in Kiel haben gestern rund 50 Klimaaktivisten das Kreuzfahrtschiff "Zuiderdam" blockiert und es am Ablegen gehindert. Der Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften dauerte bis heute Morgen um 4 Uhr. Nach Angaben der Polizei wurden 46 Aktivisten in Gewahrsam genommen. Zwölf von ihnen sind noch nicht wieder auf freiem Fuß. Gegen sie wird nun ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung, des Widerstandes und des Hausfriedenbruchs.

Aktivistenaktion für den Klimaschutz

Laut Polizei waren die Aktivisten unter anderem auf den Bug des Kreuzfahrers und auf einen Baukran geklettert. Zwei Aktivisten mussten von den Höhenrettern der Bundespolizei in der Nacht vom Kran abgeseilt werden. Kiel habe den Klimanotstand ausgerufen, trotzdem würden noch Kreuzfahrer in den Hafen fahren, so ein Sprecher der Aktivisten. Das Klima dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Kreuzfahrer verlässt mit stundenlanger Verspätung Kiel

Die Polizei hatte am Sonntagnachmittag die Aktion als Versammlung eingestuft. Nachdem diese von der Stadt Kiel beendet worden war, kamen die Aktivisten der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, trotzdem nicht nach. Die Einsatzkräfte nahm daraufhin Aktivisten in Gewahrsam. Das Kreuzfahrtschiff konnte mit sechs Stunden Verspätung gegen 22 Uhr seinen Liegeplatz in Richtung Kopenhagen verlassen. Es wurde von mehreren Booten der Wasserschutzpolizei bis zur Strander Bucht begleitet.

