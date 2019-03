Stand: 01.03.2019 15:25 Uhr

Kiel-Kanal: Die Kosten steigen weiter

Der Kiel-Kanal in der Landeshauptstadt wird nach aktuellen Kalkulationen noch einmal teurer. Das gab die Stadtverwaltung am Freitag bekannt. Demnach kostet der Bau des Kanals jetzt 18,7 Millionen. Ursprünglich war die Stadt von 11,5 Millionen Euro ausgegangen und hatte einen Puffer von einer weiteren Million vorgesehen. Im Laufe der Zeit wurden die Kalkulationen schon einmal hochgeschraubt auf zwischenzeitlich rund 15 Millionen Euro.

Kiel-Kanal: Kosten betragen 18,7 Millionen Euro NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.03.2019 13:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel Das Holstenfleet in der Landeshauptstadt wird teurer als geplant. Die Stadt rechnet mit Kosten von knapp 19 Millionen Euro. Mit dem Boden gibt es ein Problem.







Belastete Erde ein Problem

Ein Grund für den jüngsten Anstieg: Ein Teil der ausgebaggerten Erde ist belastet und muss als Sondermüll entsorgt werden. Das sei nicht kalkulierbar gewesen, stellte eine Sprecherin der Stadt Kiel klar. Auch der Bau der Freianlagen kostet mehr.

Fertigstellung Ende 2019 geplant

Der gerade im Bau befindliche Kiel-Kanal ist eine aus zwei Becken bestehende Wasserfläche, die - zumindest optisch - den Bootshafen und den Kleinen Kiel verbinden soll. Das Fleet soll 170 Meter lang und mindestens 9,5 Meter breit werden. Die Stadt erhofft sich dadurch eine Belebung der Innenstadt. Das südliche Becken ist bereits im Rohbau fertig und soll bis zu den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Kiel mit Wasser befüllt sein. Die Stahlbetonarbeiten am nördlichen Becken sollen bis zur Kieler Woche Ende Juni beendet werden. Weiter ist geplant, dass der noch ausstehende Auftrag zur Installation der Wassertechnik bis Ende März vergeben wird. Bis zum Ende des Jahres soll der Kanal fertig sein.

