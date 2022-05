Kein Jamaika: Verhandlungen zwischen CDU, Grünen und FDP in SH gescheitert Stand: 19.05.2022 18:27 Uhr Nach den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein ist klar: Eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition wird es nicht geben.

Er bedaure dies außerordentlich, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstagabend in Kiel. Er habe sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Nun werde der CDU-Landesvorstand am Montag über die Situation beraten und einem der beiden bisherigen Koalitionspartner ein Angebot für Sondierungsgespräche machen.

Touré: Günther muss entscheiden

"In diesen Gesprächen haben wir festgestellt, dass es keine gemeinsame Basis für die nächsten fünf Jahre in einem Bündnis gibt, in welchem ein Partner nicht gebraucht wird", sagte die Spitzenkandidatin der Grünen, Monika Heinold, dazu. Spitzenkandidatin und Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré (Grüne) betonte: "Wir stehen für eine schwarz-grüne Regierung bereit. Die Sondierungsgespräche am Dienstag haben uns gezeigt, dass die Basis dafür gegeben ist. Nun liegt es an Daniel Günther zu entscheiden, in welchem Bündnis er eine Regierung bilden möchte."

AUDIO: Gespräche über Fortsetzung der Jamaika-Koalition gescheitert (1 Min) Gespräche über Fortsetzung der Jamaika-Koalition gescheitert (1 Min)

Grüne und FDP von Anfang an zurückhaltend

Kurz nach 14 Uhr hatte die erste gemeinsame Gesprächsrunde der drei Parteien dazu begonnen. Ministerpräsident Günther hatte noch Hoffnungen geäußert, nach der Sondierung schon kommende Woche die Koalitionsverhandlungen starten zu können. Doch sowohl Grüne als auch FDP hatten vor den Gesprächen am Donnerstag deutlich gemacht, dass ihre Präferenz jeweils in einem Zweierbündnis mit der CDU lägen.

