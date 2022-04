Jubiläum im Spätsommer: Kiel feiert Olympische Segelwettbewerbe 1972 Stand: 12.04.2022 17:19 Uhr Vor 50 Jahren haben in Kiel die olympischen Segelwettbewerbe stattgefunden. Zu diesem Jubiläum plant die Stadt im Sommer ein Programm mit Sport- und Kulturveranstaltungen.

"Kiel verdankt Olympia unvergessliche Tage im Spätsommer 1972 - aber auch einen großen Schub für die Stadtentwicklung", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Gemeinsam mit Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und DSV-Präsidentin Mona Küppers stellte er das Programm für die Feierlichkeiten vom 6. August bis zum 8. September vor.

Unter anderem finden dann die internationalen deutschen Jugendmeisterschaften im Segeln statt, bei denen rund 1.200 im Olympia-Revier vor Schilksee gegeneinander antreten. Außerdem ist laut Stadt ein Revival der olympischen Segelregatten von 1972 geplant. Rund 450 Sportler treten dabei in den Klassen von damals an: Finn, Flying Dutchman, Star, Tempest, Drachen und Soling.

Freiwasserschwimmen geplant

Außerdem ist am 13. August ein Freiwasserschwimmen in der Ostsee mit etwa 100 Teilnehmern geplant. Die Strecke führt vorbei an den Leuchttürmen der Kieler Förde und quert die Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal. Weitere Veranstaltungen dieser Art sind am 26. und 27. August geplant.

Der Förde-Marathon findet am 28. August statt und der Schleswig-Holstein-Triathlon am 4. September.

VIDEO: Zeitreise: Als Kiel vor Olympia die Flüchtlingslager räumte (6 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2022 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln