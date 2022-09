Instrumente in Klinik falsch gereinigt - tagelang keine OPs Stand: 09.09.2022 11:39 Uhr In der Schön Klinik in Neustadt (Kreis Ostholstein) wurde OP-Besteck mit einem falschen Mittel gereinigt. Deshalb konnte tagelang nicht operiert werden. Patienten kamen laut Klinik nicht zu Schaden.

AUDIO: OP-Instrumente in Neustädter Klinik mit falschem Mittel gereinigt (1 Min) OP-Instrumente in Neustädter Klinik mit falschem Mittel gereinigt (1 Min)

In der Schön Klinik in Neustadt sind OP-Instrumente irrtümlicherweise mit einem falschen Mittel gereinigt worden. Das bestätigte die Klinik auf Nachfrage. Normalerweise wird für die Reinigung eine bestimmte Lösung benutzt. Nach Angaben der Klinik wurde versehentlich ein höher dosiertes Mittel in fast identischer Verpackung geliefert. Die Verwechslung wurde erst nach gut 24 Stunden bemerkt.

Falsche Lösung kann Instrumente unbrauchbar machen

Weil eine falsche Lösung die Instrumente unbrauchbar machen kann, mussten für mehrere Tage alle Operationen in den insgesamt zwölf OP-Sälen abgesagt werden. Laut Klinik waren das fast ausschließlich Knie-, Hüft- und andere planbare Eingriffe.

Patienten kamen nicht zu Schaden

Patienten sind durch die Verwechslung nicht zu Schaden gekommen. Niemand sei mit den falsch gereinigten Geräten operiert worden, versichert die Klinik. Nachdem die Reinigung inzwischen wieder normal läuft, wird seit Mittwoch wieder in dem Krankenhaus operiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.09.2022 | 20:00 Uhr