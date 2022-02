Impfpflicht in Einrichtungen: Keine schnellen Arbeitsverbote Stand: 24.02.2022 15:05 Uhr In drei Wochen tritt die Corona-Impfpflicht für Gesundheitsberufe in Kraft. Es zeichnet sich ab, dass Ungeimpfte in Schleswig-Holstein auch nach dem 15. März vorerst weiterarbeiten können.

von Johannes Tran

In Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Arztpraxen und Rettungsdiensten, in Behinderteneinrichtungen und Hospizen: Unter anderen in diesen Einrichtungen müssen Beschäftigte bis zum 15. März einen Immunitätsnachweis erbringen. Bedeutet: Sie müssen nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind, eine Corona-Infektion durchgemacht haben oder sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 impfen lassen können. Liegt keiner dieser Nachweise vor, droht ein Tätigkeitsverbot - und als Folge die Kündigung durch den Arbeitgeber.

Arbeitgeber melden Ungeimpfte ans Gesundheitsamt

Klar ist: Die Beschäftigten müssen ihrem Arbeitgeber bis zur Frist Mitte März eine entsprechende Bescheinigung schicken. Der Arbeitgeber muss dem Gesundheitsamt dann melden, welcher Mitarbeiter keinen Nachweis eingereicht hat. Wie die Gesundheitsämter aber anschließend verfahren werden - ob sie etwa Bußgelder oder sogar Betretungsverbote verhängen werden - darüber gibt es vom Land Schleswig-Holstein noch keine einheitliche Auskunft.

Noch gibt es keine endgültigen Leitlinien des Landes

Das Gesundheitsministerium in Kiel teilt auf NDR Anfrage mit, es bereite in Abstimmung mit den Kommunen Leitlinien "für eine einheitliche Umsetzung" vor. Wann diese Leitlinien fertig ausgearbeitet sein werden, sagte das Ministerium nicht.

Das sorgt beim Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) für Irritationen. Der bpa vertritt in Schleswig-Holstein die Interessen von mehr als 600 privaten Pflegeeinrichtungen. "Wir machen uns schon Sorgen, was dann passiert", sagt der stellvertretende Vorsitzende, Gunnar Löwe. "Die arbeitsrechtlichen Folgen sind noch nicht klar."

Arbeitsrechtler kann Infos bislang auch nur "deuten"

Der Arbeitsrechtler Arne Graßmay schätzt die Lage so ein: "Wenn wir die Handreichung des Bundesministeriums für Gesundheit richtig deuten, dann ist es so, dass ich als Arbeitgeber, als Klinikleitung, diesen Mitarbeiter weiter beschäftigen kann, bis das Gesundheitsamt im Wege eines Verwaltungsaktes gegenüber diesem Mitarbeiter ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot ausspricht."

Hygieneschulung statt Arbeitsverbot im Kreis Segeberg

Wie groß die Unsicherheit unter den Einrichtungsleitern ist, zeigte auch eine Informationsveranstaltung des Kreises Segeberg am Mittwoch. Mehr als 60 Einrichtungsvertreter schalteten sich in einer virtuellen Konferenz mit dem Infektionsschutz zusammen. In einer Umfrage gab eine Mehrheit von ihnen an, dass sie Beeinträchtigungen in der Versorgung befürchten.

Diese Sorge versucht Christian Herzmann, der Leiter des Infektionsschutzes, zu nehmen. "Es ist nicht damit zu rechnen, dass wir rasch Tätigkeitsverbote aussprechen", sagt Herzmann. Ungeimpfte Mitarbeiter könnten auch nach dem 15. März vorerst weiterarbeiten - unter Auflagen. Der Kreis Segeberg sieht etwa vor, dass sie eine halbstündige Hygieneschulung machen.

Infektionsschutz: "Wenig Kapazitäten für zeitnahe Prüfung“

"Der Ermessensspielraum ist groß", erklärt Herzmann. Er geht davon aus, dass im Kreis eine niedrige vierstellige Zahl von Beschäftigten in den Einrichtungen noch nicht geimpft ist. Das Gesundheitsamt werde jeden einzelnen Fall prüfen. Das könne viel Zeit in Anspruch nehmen: "Wir haben derzeit wenig Kapazitäten für eine zeitnahe Prüfung."

Gesundheitsdezernent in Kiel empfiehlt volle Schutzmontur

Auch der Kreis Rendsburg-Eckernförde teilte auf NDR Anfrage mit, Ungeimpfte könnten unter Auflagen vorerst weiterarbeiten. Und der Gesundheitsdezernent der Stadt Kiel, Gerwin Stöcken, rechnet ebenso wenig mit schnellen Tätigkeitsverboten. Ungeimpfte Pfleger beispielsweise, die in voller Schutzmontur arbeiten, sollten auch künftig weiter tätig sein können, so Stöcken: "Warum sollten die nicht weiterarbeiten dürfen? Wenn es bisher sicher war, gibt es keinen Grund, weshalb es nicht auch künftig sicher sein sollte."

Eine Idee: Ungeimpfte Mitarbeiter in andere Bereiche verlegen

Denkbar sei auch, dass ungeimpfte Beschäftigte in andere Bereiche verlegt würden, wo sie weniger mit Risikopatienten zu tun hätten. Eine Reinigungskraft könne dann etwa Gemeinschaftsräume statt Stationen reinigen, meint Stöcken. Der Gesundheitsdezernent schätzt, dass die Ämter landesweit einheitlich agieren werden. "Ich denke nicht, dass es einen Flickenteppich geben wird."

Unklar ist unterdessen, wie viele Beschäftigte in Schleswig-Holstein in den entsprechenden Einrichtungen überhaupt ungeimpft sind. "Solche Zahlen liegen hier nicht vor", teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde geht von einer Ungeimpften-Quote von fünf Prozent aus; die Stadt Kiel rechnet mit 400 bis 500 Fällen.

Zahl der von der Impfpflicht Betroffenen landesweit unklar

Diese Zahlen könnten sich allerdings in den kommenden Wochen noch einmal verändern, wenn die Impfung mit dem neuen Protein-Impfstoff Novavax angelaufen ist. Der Leiter des Infektionsschutzes im Kreis Segeberg, Herzmann, hofft, dass sich Ungeimpfte dann doch für die Impfung entscheiden könnten.

Laut Pflegestatistik 2019 arbeiten allein in den Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein mehr als 30.000 Menschen. Wie viele Beschäftigte im nördlichen Bundesland insgesamt von der Impfpflicht betroffen sind, weiß das Landesgesundheitsministerium nicht.

