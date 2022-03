Hunderte Geflüchtete aus der Ukraine in SH eingetroffen Stand: 14.03.2022 21:08 Uhr Rund 800 Menschen aus der Ukraine kommen laut Innenministerium heute in Schleswig-Holstein an. Knapp 300 von ihnen sollen in Rendsburg aufgenommen werden.

Einer der Hauptkoordinatoren ist Martin Kruse, Leiter des Ukraine-Lagezentrums im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Weil die Information, dass Hunderte Menschen aus der Ukraine am Montagabend in Rendsburg eintreffen sollten, sehr kurzfristig kam, konnten Kruse und seine Kollegen erst am Sonntag mit den Vorbereitungen beginnen. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz, der Feuerwehr und den Johannitern richtete sie eine Turnhalle am Nord-Ostsee-Kanal für die Geflüchteten her.

Dolmetscher und Seelsorger vor Ort

Im Ukraine-Lagezentrum "gibt es was zu Essen, was zu Trinken. Da gibt es Ärzte, da gibt es Dolmetscher und Seelsorger, so dass die Leute auch erstmal ankommen können", sagte Kruse NDR Schleswig-Holstein. Er betonte auch: "Ich habe keine Informationen über die Personen selbst. Das heißt: Ich weiß nicht, wie viele Kinder dabei sind. Ich weiß nicht, ob die Menschen traumatisiert sind."

Verteilung in SH noch nicht geklärt

Noch sei nicht ganz geklärt, wie die Geflüchteten aus der Ukraine innerhalb von Schleswig-Holstein verteilt werden, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Montag, "weil die meisten Menschen noch auf eigene Initiative zu uns kommen. Wir haben jetzt erst einmal die Kreise gebeten, die schon Kapazitäten haben, diese auch zur Verfügung zu stellen.“

Laut Sütterlin-Waack sollen die Geflüchteten direkt in den Erstaufnahmeunterkünften registriert und möglicherweise auch identifiziert werden. Mittelfristig ist geplant, sie in Städten und Gemeinden zu verteilen. Viele Menschen hätten sich schon bereiterklärt, Kriegsflüchtlingen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Außerdem fordert die Innenministerin finanzielle Unterstützung vom Bund, weil Kommunen und Kreise sich an den Asylbewerberleistungen beteiligen müssen.

300 Plätze in Husum

Auch Husum erwartete am Montag Menschen aus der Ukraine. Am Wochenende wurden dort Plätze für etwa 300 Menschen geschaffen. In der Messehalle stehen Feldbetten, Speisen, Getränke und Medizin bereit, außerdem richteten Ausländerbehörde und Jugendamt eine Außenstelle ein.

Im Kreis Segeberg wurden in der geschlossenen Klinik in Borstel rund 250 Plätze für Flüchtlinge aus der Ukraine geschaffen. 50 davon sind bereits belegt, 50 weitere Plätze sollten im Laufe des Montags vergeben werden. Neumünster hat 300 Plätze an einer Gemeinschaftsschule eingerichtet, die auf 400 erweitert werden können.

