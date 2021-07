Hochwassergebiete: Soldaten und Feuerwehren aus SH helfen Stand: 20.07.2021 12:53 Uhr Immer mehr Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein machen sich auf den Weg in die Hochwassergebiete. Auch eine Einheit der Spezialpioniere Husum ist unterwegs.

53 Soldaten rücken am Dienstag nach Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz aus, wie ein Bundeswehr-Sprecher mitteilte. Der Konvoi aus mehreren Bundeswehrfahrzeugen hat unter anderem mobile Toiletten und eine mobile Wäscherei geladen. Außerdem sind Stromaggregate mit dabei. In Neumünster soll am Nachmittag ein weiterer Konvoi starten. Übernachten werden die Soldaten aus Schleswig-Holstein voraussichtlich in Zelten. Wie lange ihr Einsatz dauert, ist unklar. Auch zwei Soldaten des Bataillon Elektronische Kampfführung aus Stadum (Kreis Nordfriesland) sind auf dem Weg nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie sollen laut Bundeswehr mit einem Kran, Stromerzeuger-Aggregaten und robusten Lastwagen bei den Aufräumarbeiten unterstützen. 20 weitere Soldaten sollen den Angaben zufolge in einem Saarbrücker Impfzentrum eingesetzt werden.

Spezielle Rüstwagen mit Pumpen und Wekzeug

Und auch mehrere Feuerwehren aus Schleswig-Holstein werden helfen. Dazu bringen sie beispielsweise spezielle Rüstwagen mit - ausgestattet mit Pumpen, Werkzeugen, Hydraulik-Stützhölzern und Kranwinden. Aus dem Kreis Segeberg fährt am Nachmittag auch ein spezielles Hygiene-Fahrzeug in den Südwesten. Damit ist zum Beispiel mobiles Duschen möglich. Auch aus dem Kreis Pinneberg starten am Mittag mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr-Kreisbereitschaft.

Ein bereits angekomener Einsatzzug der Landespolizei hat in Antweiler bereits mit der Arbeit begonnen. Der Einsatzzug besteht laut Innenministerium aus 72 Frauen und Männern, darunter mehrere Taucher.

Am Nachmittag verabschiedet Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Neumünster rund 600 meist ehrenamtliche Helfer, die nach Rheinland-Pfalz aufbrechen.

DLRG weniger an Stränden im Norden vertreten

Die Hochwassersituation hat auch Folgen für die Strände an der Kieler Förde. Viele freiwillige Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die als Rettungsschwimmer im Einsatz sind, fehlen laut DRK an der Förde, weil sie im Süden und Westen den Opfern der Fluten helfen. Dadurch fehlen die Retter insbesondere an den Ständen in Schilksee und Falckenstein. "Das heißt aber nicht, dass die Strände unbewacht sind - sondern eingeschränkt bewacht. Und das kann man dadurch erkennen, dass die rot-gelben Flaggen an den Wachstationen hängen", erklärt Frederick Möß, Landesleiter der DRK-Wasserwacht.

VIDEO: Überschwemmungskatastrophe: THW-Helfer Florian Gottschalk berichtet (3 Min)

