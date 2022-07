Hilferufe? Unterirdische Suchaktion in Mönkeberg eingestellt Stand: 07.07.2022 16:04 Uhr Jugendliche hatten in einem Wald in Mönkeberg (Kreis Plön) bei Kiel offenbar Hilferufe aus einem Erdloch gehört und die Polizei informiert. Rettungskräfte suchten über viele Stunden das ehemalige Militärgelände ab, fanden aber niemanden.

Nach mehr als 15 Stunden Einsatz haben die Kräfte von Feuerwehr und THW die Suche nach einer Person in den unterirdischen Tunnelanlagen in Mönkeberg abgebrochen. Jugendliche hatten sich zuvor an die Polizei gewendet und auch ein Handyvideo gezeigt. Stimmen waren darauf zu hören, die laut Polizei nach Hilferufen klangen. Bis zu 60 Rettungskräfte waren seitdem im Einsatz. Mönkebergs Gemeindewehrführer Michael Wilkat: "Wir haben ausgeleuchtet, haben das THW mit zur Einsatzstelle geholt, ein Bagger war mit dabei, der das Loch ausgehoben hat - aber wir konnten keine Person finden."

Suche in unterirdischen Tunneln und Gängen

Laut Michael Wilkat waren auch Spürhunde im Einsatz. Gefunden wurden Reste von einem alten Bunker sowie Hohlräume, die die Einsatzkräfte mit einer Endoskopkamera absuchten. Auch dies verlief ohne Erfolg. Seit 23 Uhr waren die Rettungskräfte in dem Wald im Einsatz. Nach Angaben des Einsatzleiters ist das Erdloch Teil einer alten Militäranlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Gelände ist unterirdisch von Tunneln und Gängen durchzogen, die offenbar teilweise noch intakt sind. Während des Krieges gab es dort zwölf unterirdische Öltanks, die miteinander verbunden waren.

