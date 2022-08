Hilfe für alte Brücke: Wehrbrücke Geesthacht wird verstärkt Stand: 12.08.2022 12:54 Uhr In Geesthacht wird die Wehrbrücke saniert und modernisiert. Das Ziel: Stabilitätsgewinnung. Die Tragfähigkeit der stark beanspruchten Brücke soll so deutlich verbessert werden.

Die aus den 1960er Jahren stammende Wehrbücke Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) muss täglich ein Gewicht von durchschnittlich über 20.000 Fahrzeugen tragen. Das hat über die Jahre starke Spuren an der Brücke hinterlassen. Der stark angestiegene Lkw-Verkehr und die damit einhergehende größere Belastung erschüttern die Brücke. "Die Lasten der Lkws waren deutlich geringer als heute - und die Anzahl was geringer als heute. Die Verkehrsbelastung, die wir heute auf der Brücke sehen, war nie für die Brücke eingeplant gewesen", erklärt Christoph Köster vom Landesbetrieb Verkehr SH.

Baumaßnahmen sollen pünktlich abgeschlossen werden

Deshalb muss die Brücke jetzt nachträglich versteift werden - mit sogenanntem Verstärkungsbeton. Neben dem Fahrbahnübergang müssen auch die Brückenpfeiler durch zusätzlichen Beton gestärkt werden. Sie tragen das Hauptgewicht der Brücke.

Momentan laufen die Bauarbeiten nach Zeitplan. Schon in zwei Wochen soll die Brücke wieder für Pkw-Fahrer überquerbar sein. Für Fußgänger und Radfahrer ist sie das jetzt schon. Ende 2022 können dann auch wieder die Lkw die Brücke passieren.

Fast 15 Millionen Euro kostet die Sanierung der Brücke

Die Kosten der Baumaßnahmen an der Wehrbrücke belaufen sich auf knapp 15 Millionen Euro. Der Landesbetrieb Verkehr plant unterdes schon eine mögliche neue Brücke außerhalb des Verkehrsraums. "Damit sparen wir eine Vollsperrung von sieben bis acht Jahren, die wir bräuchten, wenn wir die Brücke an vorhandener Stelle erneuern würden", so Köster . Bis dahin soll die Wehrbrücke allerdings noch für mindestens 30 weitere Jahre erhalten bleiben.

