Heinold und Touré zum Spitzenduo der Grünen in SH nominiert Stand: 11.12.2021 11:17 Uhr Monika Heinold und Aminata Touré wollen zusammen in den Landtagswahlkampf im kommenden Jahr gehen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden sie heute aber lediglich für die Landesliste nominiert - gewählt wird später.

Die schleswig-holsteinischen Grünen haben Monika Heinold zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert. 117 Delegierte stimmten für Heinold, es gab fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Heinold möchte die erste grüne Ministerpräsidentin im Land werden und den Klimaschutz zur Chefinnen-Sache machen. Sie tritt im Spitzenduo gemeinsam mit Arminata Touré an. Sie wurde von den Delegierten mit 105 Ja-Stimmen auf Platz 2 gewählt.

Ursprünglich war Präsenz-Parteitag geplant

Die Corona-Pandemie hatte die Landtagswahl-Pläne der Grünen in Schleswig-Holstein zuvor ziemlich durcheinander gebracht. Ursprünglich war für dieses Wochenende ein dreitägiger Präsenz-Parteitag in Neumünster geplant - daraus wurde ein eintägiger, hybrider Parteitag. Die Delegierten bleiben zuhause und die Kandidatinnen und Kandidaten dürfen sich aussuchen, ob sie ihre Rede vor Ort in Neumünster halten oder sich per Video zuschalten.

Steffen Regis: Drei Tage "yippieh yeah" geht nicht

Das Problem: Die Landesliste der Grünen kann in dieser Form nicht wie geplant gewählt werden. So wird es lediglich eine Nominierung für die Listenplätze geben. Die offizielle Wahl ist auf Februar verschoben. Der Grünen-Landeschef Steffen Regis sagte, "drei Tage yippieh yeah vor Ort" würden der Lage nicht gerecht.

