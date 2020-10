Steinmeier ehrt Schülerin aus Halstenbek Stand: 01.10.2020 18:00 Uhr Den Begriff "schwerbehindert" mag sie nicht - und verpasste ihrem Schwerbehindertenausweis kurzerhand eine selbstgebastelte Hülle. Für ihr Engagement bekam Hannah Kiesbye nun das Bundesverdienstkreuz.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat am Donnerstag im Schloss Bellevue zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit insgesamt 15 Menschen für ihr außerordentlich großes Engagement ausgezeichnet. Neben dem prominenten Virologen Christian Drosten und dem ehemaligen Fußballprofi Thomas Hitzlsperger hat auch eine junge Frau aus dem Kreis Pinneberg das Bundesverdienstkreuz bekommen: Hannah Kiesbye aus Halstenbek im Kreis Pinneberg. Die 17-Jährige mit dem Downsyndrom erfand den "Schwer-in-Ordnung"-Ausweis und löste damit eine bundesweite Debatte über Behindertenrechte aus.

Steinmeier: Müssen auf unsere Sprache achten

Bei der Ehrung in Berlin sagte Steinmeier, die von Hannah Kiesbye ausgelöste Debatte habe den Blick auf Menschen mit Behinderung verändert und gezeigt, wie wichtig es sei, auf unsere Sprache zu achten. Zuvor hatte es schon großes Lob von Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg (FDP) gegeben. Die Schülerin selbst genoss den Tag mit der Auszeichnung in Berlin in vollen Zügen: "Besonders stolz macht mich, dass ich den Orden bekommen habe und jetzt so präsent in der Welt dastehe."

