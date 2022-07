Grundsteuerreform: Was Eigentümer in SH jetzt wissen müssen

Wie viel Immobilienbesitzer künftig an Grundsteuer bezahlen müssen, soll bis Ende 2024 entschieden werden. Dabei kommt es vor allem darauf an, ob sich seit der letzten Erfassung 1964 die Nachbarschaft der Immobilie verändert hat. Gab es einen Aufschwung und ist die Nachbarschaft attraktiver geworden, dürfte voraussichtlich auch die Grundsteuer steigen. In strukturschwachen Gegenden könnte es hingegen günstiger werden.

Auch Mieter zahlen - ohne Wohneigentum zu besitzen - Grundsteuer, denn diese wird in der Regel in der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt. Vor allem in den Ballungszentren dürfte die Betriebskostenabrechnung also ab 2025 weiter steigen.