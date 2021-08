Grundsteinlegung für neue Leitstelle Nord in Harrislee Stand: 06.08.2021 12:41 Uhr In der neuen Rettungleitstelle Nord in Harrislee laufen alle Fäden zusammen: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei werden in dem modernen Bau untergebracht.

Die Leitstelle Nord ist zuständig für alle Einsätze von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg sowie in der Stadt Flensburg. Das entspricht einem Gebiet von 4.000 Quadratkilometern. Ein Neubau ist notwendig, weil die alte Leitstelle auf Dauer die Arbeit nicht mehr schafft. Sie war nach Angaben des Leitstellen-Chefs Achim Hackstein lediglich für 50.000 Einsätze im Jahr ausgelegt. Die Zahl der Einsätze ist ihm zufolge aber innerhalb kurzer Zeit auf 80.000 pro Jahr angestiegen.

Neue Leittechnik und Platz zum Entspannen

Die alte Leitstelle - nur knapp einen Kilometer Luftlinie vom Neubau entfernt - ist gerade einmal 15 Jahre alt. Nun entsteht in den nächsten zwei Jahren ein Gebäude für 22 Millionen Euro. Das Grundstück für die Kooperative Regionalleitstelle ist rund 15.000 Quadratmeter groß. Im Neubau sollen unter anderem eine neue Leittechnik verbaut sowie Ruheräume und Innenhöfe für die Mitarbeiter eingerichtet werden.

"Wir haben zunehmend Probleme, neue Mitarbeiter anzuwerben, und der Neubau soll dabei helfen, den Arbeitsplatz in der Leitstelle attraktiver zu machen", sagte Hackstein bei der Grundsteinlegung am Freitag. Auch Räumlichkeiten für Kinder von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen werden zur Verfügung gestellt. "Das ist einmalig in den Leitstellen in Schleswig-Holstein." Entworfen wurde das Gebäude von einem Kieler Architektenbüro. Das Haus wird die Form einer Acht haben.

