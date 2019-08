Stand: 28.08.2019 05:00 Uhr

Grünen-Politikerin Touré: "Manchmal muss ich mich kneifen"

Zum ersten Mal soll heute mit Aminata Touré eine junge Frau zur stellvertretenden Landtagspräsidentin in Kiel gewählt werden. Sie tritt damit die Nachfolge von Rasmus Andresen an, der ins Europaparlament wechselt. Aminata Touré, deren Familie aus Mali in Westafrika stammt, ist mit 26 Jahren die jüngste Abgeordnete im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Im Interview spricht die Grünen-Politikerin über sich, darüber, wie sie zur Politik gekommen ist und über das, was sie mit ihrer neuen Aufgabe erreichen will.

Frau Touré, vor was haben Sie am meisten Respekt beziehungsweise am meisten Angst in Ihrer neuen Position als Vizepräsidentin des Landtags?

Aminata Touré: Ich habe Respekt vor Situationen, in denen es hektisch und laut wird, die aber teilweise auch zum parlamentarischen Betrieb dazu gehören. Dabei das Maß und die Mitte zu finden, dazwischen zu gehen und die Gemüter zu beruhigen - davor habe ich Respekt.

Wie und warum sind Sie eigentlich zur Politik gekommen?

Touré: Ich bin 2012 den Grünen beigetreten. Ich wollte praktische Politik machen, nachdem ich ein Praktikum beim Flüchtlingsbeauftragten des Landes gemacht hatte und nach einem Semester Politikwissenschaftsstudium. Ich habe gemerkt, dass viele Probleme in der Asylpolitik nach wie vor bestehen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mich da selbst einzubringen - als Mensch, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, die Probleme kennt und möglicherweise auch Lösungsvorschläge anbieten kann.

Weshalb haben Sie sich für die Grünen entschieden?

Touré: Ich habe mir die Parteiprogramme angeguckt. Ich fand, dass die Grünen am besten zu meinem Mindset passten. Ehrlich gesagt, es kamen nur die Parteien im linken Spektrum für mich in Frage. Die SPD war für mich dann aber eine zu krasse Altherrenpartei und bei den Linken ehrlich gesagt auch. Ich war 19 Jahre alt und hatte Bock, Dinge zu verändern. Ich wollte nicht in einem Raum sitzen mit nur wenigen Leuten, die genauso unterwegs sind wie ich. Und so kam ich dann zu den Grünen. Ich hatte den Eindruck, dass dort eine sehr humanitäre Flüchtlingspolitik und auch eine feministische Politik vertreten wird.

Das Thema Flüchtlingspolitik hat ja auch auch mit Ihrer ganz eigenen Biografie zu tun. Was macht das mit Menschen, wenn man manchmal jahrelang nicht weiß, wie es persönlich mit einem weitergeht?

Touré: Man fragt sich ständig: Wo gehöre ich eigentlich hin? Wer bin ich? Darf ich mich selbst als deutsch bezeichnen oder nicht? Bin ich Deutsche oder nicht? Dazu kommt die permanente Unsicherheit. Ich hatte zum Beispiel als Kind oft Angst vor einer Abschiebung in ein Land, das ich gar nicht kenne - das aber das Land meiner Eltern ist. Wir hatten lange Zeit einen ungesicherten Aufenthaltstitel. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und groß geworden. Ich kenne kein anderes Land. Ich glaube, dass viele diese Situation kennen oder sich im Laufe der Zeit entschieden haben, dass Deutschland jetzt ihre Heimat ist. Das ist bei meiner Mutter auch so. Sie ist hier zwar nicht geboren, aber Deutschland ist ihr Zuhause.

Wie oft haben Sie noch mit Diskriminierung zu tun?

Touré: Leider sehr oft. Das teile ich mit vielen Menschen, die die gleiche Hautfarbe haben wie ich oder die eine andere Religion haben - die einfach alle irgendwie von der weißen Mehrheitsgesellschaft abweichen. Sie alle kennen dieses Phänomen, dass man bestimmte Jobs oder Wohnungen nicht bekommt und dass man anders angeguckt und behandelt wird. Das ist ja auch ein Punkt, den wir politisch gerade diskutieren, dass viele Menschen eine rassistische Einstellung haben.

Sie werden jetzt zur ersten dunkelhäutigen Landtagsvizepräsidentin in Deutschland gewählt. Welches Signal setzt Schleswig-Holstein damit?

Touré: Ich habe tatsächlich unterschätzt, dass es eine so krasse Signalwirkung haben wird. Aber ich merke schon, wie viele Leute das einfach wahnsinnig wichtig und richtig finden. Der Aspekt, dass dort eine junge Frau steht und das Parlament nach draußen vertreten darf, bedeutet für viele junge Menschen ganz viel. Und die Menschen mit Migrationshintergrund sagen: Cool, dass wir auch an solchen Stellen jetzt offen und sichtbar sind. Ich habe viel Post bekommen - unter anderem von Eltern, die gesagt haben: Sie wissen gar nicht, wie viel uns das bedeutet, dass unsere kleine Tochter jetzt im Fernsehen dieses Bild sehen wird und das für sie eine Selbstverständlichkeit sein wird, wenn sie aufwächst, dass es solche Bilder gibt.

Kneifen Sie sich auch manchmal?

Touré: (lacht) Ja, absolut. Durch die vielen Reaktionen habe ich noch stärker gemerkt, was das für eine bedeutende Rolle nach außen hat. Als Herzblut-Parlamentarierin ist mir das Parlament extrem wichtig. Ich finde, es müsste noch eine viel wichtigere Rolle in diesem demokratischen System haben, beziehungsweise in der Wahrnehmung. Dass nicht nur Regierungen die Politik bestimmen, sondern das Parlament eine Schlüsselfunktion ist. Dementsprechend finde ich es toll, dass ich dieses Parlament nach draußen vertreten darf.

Das Interview führte Stefan Böhnke, NDR Schleswig-Holstein.

