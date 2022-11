Gewalt gegen Frauen: Hilfsnummer auf 300.000 Brötchentüten Stand: 21.11.2022 19:06 Uhr Mithilfe von Brötchentüten machen Bäckerinnen und Bäcker auch in diesem Jahr wieder auf das Hilfetelefon aufmerksam, wo sich Frauen melden können, die Gewalt erleben.

von Oliver Kring

Wer in dieser Woche bei Bäcker Frähmcke in Itzehoe (Kreis Steinburg) Brötchen holt - oder bei einer oder einem seiner 300 Kolleginnen und Kollegen im Land, bekommt eine Botschaft auf der Brötchen-Tüte mit auf den Weg: "Gewalt kommt nicht in die Tüte". Darunter ist die Rufnummer 08 00 11 60 16 aufgedruckt. Bei dem bundesweiten Hilfetelefon können sich Frauen, die Gewalt erleben, Hilfe holen. Die Aktion der Bäckereien in Schleswig-Holstein soll wachrütteln. "Wir möchten damit erreichen, dass dem Thema größere Aufmerksamkeit gewidmet wird", sagte die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Steinburg, Natalie Nobitz, am Montag in Itzehoe.

Viele haben Angst vor der Trennung

Fast jede dritte Frau in Deutschland wird nach Angaben des Bundesamtes für Familie mindestens einmal in ihrem Leben zu Hause verprügelt oder vergewaltigt. 45.000 Frauen suchen laut Bundesamt in Deutschland jedes Jahr Schutz in Frauenhäusern. Vielen gelingt dieser Schritt aber auch nicht, wie Susanne Puls von der Fachstelle Gewalt und Frauenberatung bei pro familia in Itzehoe betont. Einige Frauen hätten Angst, sich zu trennen. "Diese Frauen wissen nicht, wohin. Die Frauenhäuser sind überbelegt. Die Frauen sind wirtschaftlich häufig abhängig von ihren Männern und wissen von daher überhaupt nicht, wie es weitergehen soll," beschreibt sie.

Nach der Aktion melden sich mehr Betroffene

Über 300.000 Brötchentüten wollen die Bäckerinnen und Bäcker in Schleswig-Holstein nach Angaben von Innungsmeisterin Maren Andresen in dieser Woche verteilen. Die Aktion gibt es seit 19 Jahren. Und sie hat Erfolg, wie Susanne Puls sagt: "Diese Aktion ist sehr effektiv, weil wir in die Öffentlichkeit gehen. Nach wie vor ist die häusliche und innerfamiliäre Gewalt ein Thema, wo gerne noch weggeguckt wird." Aus anderen Beratungsstellen heißt es: Während und nach der Brötchen-Tüten-Aktion meldeten sich deutlich mehr Frauen bei den Beratungsstellen.

Hintergrund der jährlichen Aktion ist der "Jahrestag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen". Er findet jedes Jahr am 25. November statt. In Schleswig-Holstein gibt es dazu eine Aktionswoche mit mehr 100 Veranstaltungen landesweit.

