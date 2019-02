Stand: 27.02.2019 15:43 Uhr

Gericht: Kreis muss Tiertransport genehmigen

Im Streit über das Verbot von Rinder-Exporte ins Nicht-EU-Ausland gibt es nun eine erste Gerichtsentscheidung - möglicherweise mit grundsätzlicher Tragweite. Das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht in Schleswig hat heute den Kreis Steinburg per einstweiliger Anordnung verpflichtet, der Rinderzucht-Genossenschaft Schleswig-Holstein sogenannte Vorlaufatteste in einem konkreten Fall auszustellen. Ohne diese Genehmigung dürfen Züchter die Tiere nicht zu Sammelstellen bringen, von denen sie aus exportiert werden.

21 trächtige Rinder sollen nach Aurich

In dem konkreten Fall geht es um 21 trächtige Rinder, die diese Woche nach Aurich in Niedersachsen zu einer dort zugelassenen Sammelstelle gebracht werden sollten. Das Gericht begründet die Entscheidung mit der im Grundgesetz geschützten Freiheit der Berufsausübung. Denn das Geschäft der Genossenschaft käme dadurch zum Erliegen. Außerdem gebe es einen Anspruch der Rinderzüchter auf eine Genehmigung, wenn die Tiere die viehseuchenrechtlichen Anforderungen erfüllen. Amtstierärzte müssen dabei prüfen, ob die Tiere gesund, wie vorgeschrieben geimpft und untersucht worden sind. Außerdem müssen sie auch attestieren, dass die Tiere aus einem Betrieb und einem Gebiet ohne Tierseuchen kommen.

Wackelt auch das landesweite Verbot?

Auch der Erlass von Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) an die Kreise, Transportgenehmigungen und Vorlaufatteste nicht zu erteilen, sei in diesem Fall nicht zulässig. Der Erlass überschreite die Kompetenzen des Landes Schleswig-Holstein. Er greife verbindlich in die Kompetenz der zuständigen Behörden eines anderen Bundeslandes ein, heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichtes. Damit ist es Rinderzüchtern also möglich, das in Schleswig-Holstein grundsätzlich geltenden Export-Verbot zu umgehen, weil sie gesunde Tiere zu einer Sammelstelle in einem anderen Bundesland bringen dürfen. Dort entscheiden dann die dort zuständigen Amtstierärzte, die nicht an das Verbot aus Schleswig-Holstein gebunden sind, über den Weitertransport ins Nicht-EU-Ausland.

Im Fall, der vor Gericht vorläufig entschieden wurden, sollen die Tiere letztlich nach Marokko exportiert werden. Ob das nach den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, müssten also die für den Sammelpunkt zuständigen Veterinäre entscheiden, so das Gericht weiter. Es hat sich zu dieser Frage selbst nicht geäußert. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

Kreise und Ministerium verbieten Ausfuhr

Nach Berichten über Tierquälerei hatte der Kreis Steinburg entschieden, keine Transporte mehr in 14 Nicht-EU-Staaten zu genehmigen. Die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Nordfriesland zogen mit. Am Montag dann erließ Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Albrecht einen Exportstopp für die betroffenen Länder, der zunächst für vier Wochen gilt.

Steinburgs Landrat Torsten Wendt (parteilos) sagte, dass er sich nicht über die Gerichtsentscheidung freue, allerdings werde er sich natürlich dementsprechend verhalten und seine Veterinäre anordnen, wieder Vorlaufatteste auszustellen. Aber die Entscheidung bringe zumindest auch ein Stück weit Rechtssicherheit für die Veterinäre mit, sagte Wendt.

