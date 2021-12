Gegner von Corona-Maßnahmen laufen durch Flensburg Stand: 18.12.2021 15:49 Uhr In Flensburg laufen derzeit mehrere Protestaktionen. Mehrere Hundert Menschen gehen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Auch eine Gegendemonstration läuft.

Etwa 500 Menschen haben sich nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein zu Aktionen gegen die Corona-Maßnahmen zusammengefunden. Am Samstagnachmittag zogen sie am Flensburger Hafen vorbei, skandierten Schlagworte wie "Freiheit" und "Demokratie", nachdem die Polizei sie am ZOB zunächst kurz auseinandergetrieben hatte. Die Polizei war mit einem sehr starken Aufgebot vertreten. Mindestens 100 Menschen nahmen nach ersten Informationen an einer Gegendemonstration teil. Unter dem Motto "Flensburg bleibt bunt - gemeinsam gegen Corona" hatte ein Bündnis aus Parteien, Vereinen und Gewerkschaften dazu aufgerufen. Auch Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) will auf der Gegendemonstration sprechen.

Aktion als "Spaziergang" deklariert

Die Gegner der Coronamaßnahmen haben ihre Aktion als "Spaziergang durch die Stadt" deklariert und nicht bei der Verwaltung angemeldet, eine bundesweite Taktik. Die Gegendemonstration wurde angemeldet.

Schon an den vergangenen beiden Wochenenden hatten sich in Flensburg mehrere Hundert Menschen über den Messengerdienst "Telegram" zu "Spaziergängen" verabredet und waren unangemeldet durch die Innenstadt gezogen. Polizei und Ordnungsamt ließen sie gewähren.

