Fünf neue Stromtrassen: Tennet stellt in Mölln die Pläne vor

Wo genau soll das Erdkabel für die Nordostlink-Leitung entlangführen? Wann sollen die einzelnen Trassen gebaut werden? Um diese und andere Fragen ging es am Donnerstag (18.08.) auf einer Infoveranstaltung in Mölln (Kreis Herzogtum-Lauenburg). Wichtig sei ein frühzeitiger Dialog, betonte Staatssekretär Joschka Knuth (Grüne), denn die Planungen solcher Großprojekte würden einige Kontroversen bergen. Deshalb sollen die Betroffenen mit ins Boot geholt werden. Eingeladen zu der Veranstaltung hatten die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und 50Hertz sowie das Energiewendeministerium. "Um unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen und uns weiter von fossilen Energien unabhängig zu machen, müssen Erneuerbaren- und Netzausbau Hand in Hand gehen. Wir haben in Schleswig-Holstein die Erfahrung gemacht, dass der Netzausbau am besten vorankommt, wenn betroffene Regionen umfassend informiert und eingebunden werden", so Knuth.

Karte: Stromleitungsausbau in Schleswig-Holstein

Fünf Leitungsbauprojekte

Um Windenergie vom Norden in den Süden zu transportieren, werden im Südosten Schleswig-Holsteins nach der jüngsten Novelle des Bundesbedarfsplangesetzes fünf Höchstspannungsleitungen benötigt. Es handelt sich um zwei zu verstärkende und zwei zusätzliche 380-kV-Freileitungen sowie ein neues Erdkabel für Höchstspannungsgleichstrom. "Das heißt, wir reden hier über fünf verschiedene Leitungsbauprojekte und eine neue Netzübergabe-Station. Das ist viel, aber auch erforderlich", sagte Knuth NDR Schleswig-Holstein. Betroffen von dem Bau der Freileitungen wäre demnach eine Reihe von Gemeinden im Kreis Herzogtum-Lauenburg, darunter die Ämter Büchen, Breitenfelde und Schwarzenbek Land.

Die Nordostlink-Leitung soll von der schleswig-holsteinischen Westküste nach Schwerin verlaufen. Anders als bei den Freileitungen gibt es bisher keine konkreten Pläne, wo das Erdkabel gebaut wird. In den kommenden Monaten sollen mögliche Korridore erarbeitet und vorgestellt werden.

