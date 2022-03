Forschung am Röntgenlaser XFEL nimmt wieder Fahrt auf Stand: 03.03.2022 10:55 Uhr Um Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer besser verstehen zu können, müssen wir ins Innere der Zellen schauen. Wie das besser funktionieren kann, untersuchen Forscher am Europäischen Röntgenlaser XFEL in Schenefeld.

von Julia Barthel

Morgens um 8:00 Uhr werden die letzten Schrauben gedreht, am Messinstrument mit dem kryptischen Namen SPB/SFX. Es sieht genauso aus, wie es klingt: kompliziert. Ein bisschen erinnert es an eine Mischung aus Lokomotive, U-Boot und Kamera - und steht in einer Kammer in einer riesigen Halle. Wir sind im Keller des European XFEL (X-Ray Free-Electron Laser) in Schenefeld, also des Freie-Elektronen-Lasers mit Röntgenstrahlung.

Das SPB/SFX ist nur eines von sechs Messinstrumenten. Es kann ultraschnelle Bilder von Einzelteilchen wie Atomgruppen oder Biomolekülen erzeugen. Auch Viruspartikel oder Zellen werden hier unter die Lupe genommen. Nur dass man diese Lupe nicht in die Hosentasche stecken kann. Stattdessen ist der Röntgenlaser fest verbaut in einem unterirdischen Tunnel. Um hier zu forschen, reisen Forschungsteams aus der ganzen Welt nach Schenefeld.

Ein Blick ins Innerste der Zelle

Die Forschungsgruppe von Richard Neutze ist eine davon. Neutze ist Professor für Biochemie an der Uni Göteburg in Schweden. Ihn interessiert, wie Mikrotubuli funktionieren. Ein Mikrotubulus, das kann man sich vorstellen wie ein winzig kleines Röhrchen, das sich in der Zelle auf- und kurze Zeit später wieder abbaut.

"Die Mikrotubuli sind sehr wichtig", erklärt Neutze, "weil sie kontrollieren, wie sich die Zelle teilt. Das ist vor allem interessant bei Krebszellen, die sich ja unkontrolliert teilen." Außerdem, sagt Neutze, sind die Mikrotubuli wichtig, um chemische Stoffe in der Zelle zu transportieren. "Sie sind quasi wie eine Eisenbahn-Schiene, die die Stoffe an die richtige Stelle bringt." Aber sie sind auch dynamisch und immer in Bewegung und deshalb ist es für Neutze so wichtig hier zu sein: Nur ein Röntgenlaser kann helfen, die winzigen und kurzlebigen Bausteine der Zelle sichtbar machen.

Höchste Präzision über mehrere Kilometer

Im Keller in Schenefeld kommen die Röntgenstrahlen an, die drei Kilometer entfernt in Hamburg losgeschickt werden. Durch einen unterirdischen Tunnel kommen sie bis ins Messinstrument und werden unterwegs durch physikalische Tricks immer dünner und feiner. Am Ende ist ein Röntgenstrahl gerade einmal einen Bruchteil eines Haares dick. Dieser Lichtstrahl kann dann auf winzige Proben geschossen werden, zum Beispiel auf Moleküle.

Die präzisen Messinstrumente können Abstände messen - und daraus am Ende Bilder zusammensetzen. Bis ein für uns Menschen sichtbares und verständliches Bild entsteht, braucht es aber rund eine Million Einzelbilder. Zwei bis drei Millionen Gigabyte Messdaten will das Team von Richard Neutze sammeln, um sie zu Bildern zusammenzusetzen.

Vom Schweinehirn ins Super-Mikroskop

Aus Schweden haben die Forschenden ihre Proben mitgebracht: Gehirnzellen von Schweinen. Diese werden in einer Flüssigkeit aufgelöst und in einem winzigen Strahl ins Messinstrument gesprüht. Der Durchmesser des Strahls ist gerade einmal zwei Mikrometer. So ein kleines Loch kann man physikalisch nicht einmal bauen, stattdessen ist das Loch etwa 30 Mikrometer groß - den Rest regelt Gas, das den Flüssigkeitsstrahl von rechts und links in Form bringt.

Die Probe ist im Gerät, der Röntgenlaser ist eingeschaltet, die Messinstrumente laufen. Zum ersten Mal seit Langem sind im Kontrollraum wieder rund zehn Forschende. Sie schauen auf Bildschirme, beobachten leuchtende Punkte und passen die letzten Regler an. Sie müssen jetzt den Laser exakt auf den winzigen Flüssigkeitsstrahl richten. Die Biochemikerin Katerina Dörner ist Expertin für das Messinstrument. Sie arbeitet hier im festen Wissenschafts-Team und ist begeistert davon, dass man bis ins Kleinste der Moleküle schauen kann, "und Sachen sieht, die man sonst nicht sehen kann. Und allgemein ist auch faszinierend, in so großen Forschungsgruppen zusammenzuarbeiten."

Internationale Spitzenforschung im Schichtsystem

Hier ans XFEL kommen die Forschenden aus den unterschiedlichsten Ländern: Denn solche Supermikroskope gibt es nur wenige auf der Welt. Deshalb wird hier im Schichtbetrieb gearbeitet: Immer zwei Mess-Instrumente teilen sich einen Röntgenstrahl, die Teams der Experimente wechseln sich ab. Am SPB/SFX geht es gerade morgens um 6.30 Uhr los, die letzten verlassen die Anlage um 23 Uhr. Die Nachtschicht bekommt dann das Nachbar-Instrument.

Trotzdem reicht die Zeit nicht aus: Wissenschafts-Teams müssen sich um Experimentierzeit bewerben. Im Schnitt werden zwei von drei Einreichungen abgelehnt. Die Corona-Pandemie hat auch am XFEL die Pläne verzögert, Wissenschaftler wie Richard Neutze mussten teilweise anderthalb Jahre waren, bis sie anreisen konnten. Die Vorbereitungen starten Monate im Voraus - vor Ort haben die Gruppen dann nur wenige Tage Zeit.

Endlich wieder Leben im Labor

Wegen der Pandemie durften die Forschungsteams lange nicht einreisen. In dieser Zeit haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort versucht, so viel wie möglich zu übernehmen. Doch jedes Experiment hier ist einzigartig und hat einen eigenen Versuchsaufbau. Für XFEL-Mitarbeiterin Katerina Dörner ist klar, dass die Forschenden in Schenefeld gefehlt haben: "Die arbeiten Jahre an ihren Proben und kennen sie ganz genau. Deshalb können sie auch besser auf Veränderungen reagieren und auch noch anpassen."

Dass es jetzt hier in dem Kontrollraum so voll ist, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das ist schon schön, dass jetzt so der direkte Austausch wieder da ist. Vier Tage arbeiten Neutze und sein Team in Schenefeld, dann werden sie ein Jahr lang brauchen, um aus den mehr als zwei Millionen Gigabyte Daten sichtbare Bilder von Zellen zu berechnen. Eines Tages können sie mit dieser Methode vielleicht die winzigen Strukturen in Krebszellen mit gesunden vergleichen - und so die ungeklärten Krankheiten endlich besser verstehen.

