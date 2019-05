Stand: 10.05.2019 06:00 Uhr

Flensburger FSG Werft weiter mit ungewissem Kurs

von Peer-Axel Kroeske

Ende Januar stand die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) kurz vor der Insolvenz. Dramatische Momente damals: Wenige Minuten vor einer Betriebsversammlung enthob der Mutterkonzern Siem den damaligen Geschäftsführer seines Amtes und setzte eine neue Leitung ein. Am 10.Mai ist sie am 100.Tag im Amt. Welchen Kurs die Werft nimmt, ist noch immer nicht klar. Die Situation aber ungewöhnlich: Obwohl die FSG fünf Neubauten unter Zeitdruck liefern muss, ist die Werkshalle leer und ein Teil der Belegschaft ist seit dem 6.Mai auf Kurzarbeit.

FSG Werft: Kurzarbeit bei vollen Auftragsbüchern







Neubauten verschoben, Konzentration auf die "Honfleur"

Offiziell teilt die FSG mit, sie habe den Baubeginn des nächsten geplanten Schiffes für die Muttergesellschaft Siem verschoben. Dabei handelt es sich um das mittlerweile achte Standard-Frachtschiff, mit dem Siem Produktionslücken schließt. Ziel sei ein "optimaler Fortschritt" beim Bau der halbfertig am Pier liegenden Großfähre für die französische Reederei Brittany Ferries. Hierfür werden bestimmte Arbeiter gebraucht, andere nicht. Die "Honfleur" ist das zweite Riesen-Passagierschiff der FSG. Den Auftakt machte die W.B.Yeats für den irischen Auftraggeber ICG. Der Bau dieses Schiffes hatte sich mehrfach verzögert. Am Ende machte die Werft einen Millionenverlust. Die FSG hatte den Vertrag während einer Auftragsflaute ausgehandelt. Offenbar war der Kaufpreis zu niedrig angesetzt. Hinzu kam eine Konventionalstrafe für die verspätete Ablieferung.

Auftragsübersicht FSG Werft seit 2017 Name Auftraggeber Typ Status Meleq Siem Standard-Frachtfähre Ausgeliefert 2017 Fadiq Siem Standard-Frachtfähre Ausgeliefert 2018 WB Yeats Passagier-Großfähre Ausgeliefert 2019 Gardenia Seaways Siem Standard-Frachtfähre Ausgeliefert 2017 Tulipa Seaways Siem Standard-Frachtfähre Ausgeliefert 2017 Alf Pollak Siem Standard-Frachtfähre Ausgeliefert 2018 Maria Grazia Onorato Siem Standard-Frachtfähre Ausgeliefert 2019 Honfleur Brittany Ferries (9.1.2018) Passagierfähre mit LNG-Antrieb Vom Stapel gelaufen, am Pier (Yeats-Nachfolge) Irish Continental Group (ICG) Passagierfähre In Konstruktion, ursprünglich für 2020 geplant - TT Line (Australien) Passagierfähre mit LNG-Antrieb Vertrag, ursprünglich für 2021 geplant - TT Line (Australien) Passagierfähre mit LNG-Antrieb Vertrag, ursprünglich für 2021 geplant Leevsten Siem Standard-Frachtfähre Vom Stapel gelaufen, am Pier - Siem Standard-Frachtfähre Baubeginn verschoben

Geordneter Rückzug der Muttergesellschaft

Die Muttergesellschaft Siem unter der Leitung einer norwegischen Familie trat daraufhin den Rückzug an. Der deutsche Finanzinvestor Lars Windhorst, bekannt für hochspekulative Geschäfte, übernahm 76 Prozent der FSG-Anteile. Siem behielt aber die strategische Führung und ersetzte FSG-Geschäftsführer Rüdiger Fuchs durch einen Mann aus den eigenen Reihen: Alexander Gregg-Smith. Er lehnte bisher sämtliche Interview-Anfragen des NDR ab.

Millionen am Pier

Ende Januar stand die Werft nach Informationen des NDR auf Messers Schneide. Im Falle einer Insolvenz hätte Siem möglicherweise bereits investiertes Geld versenkt: Die Honfleur sowie eine Frachtfähre am Pier wären zur Insolvenzmasse geworden. Geschätzter Wert bei Fertigstellung: knapp 200 Millionen Euro, weit mehr als die 33 Millionen Euro Eigenkapital von Investor Windhorst. Üblicherweise zahlen die Auftraggeber erst bei Auslieferung eines Schiffes, bei der Honfleur nach jetzigem Stand zum Jahreswechsel 2019/20.

Das zweite Schiff für Irland

Doch gleichzeitig kommt das nächste Großprojekt nur langsam voran: Der Bau einer weiteren Großfähre für Irland. Ein Grund hierfür: eine offenbar überlastete Konstruktionsabteilung. Michael Schmidt von der IG Metall bestätigt, dass viele Ingenieure die FSG verlassen hätten. Allerdings droht die Gefahr, dass die Werft mit diesem Schiff erneut einen Millionen-Verlust einfährt, falls der Kaufpreis wieder zu niedrig sein sollte. Nach eigenen Angaben verhandelt die FSG derzeit mit Auftraggebern.

Keine klaren Signale

Unklar ist, mit welchen Argumenten die FSG dabei Zugeständnisse erreichen will. Aus Sicht von Experten ist die Werft vertraglich in der Pflicht, zu liefern. Der derzeitige Verzicht der FSG auf Landesbürgschaften deutet aber darauf hin, dass die Geschäftsleitung sich alle Optionen offen halten will. Werften benötigen üblicherweise Kredite im dreistelligen Millionenbereich, um den Bau von Schiffen vorzufinanzieren. Diese gewähren Banken aber nur zu vertretbaren Konditionen, wenn der Staat dafür bürgt. Voraussetzung ist ein Gutachten, das der jeweiligen Werft eine gute Perspektive bescheinigt. Nach Informationen des Wirtschaftsministeriums hat die FSG noch kein Gutachten in Auftrag gegeben.

Belegschaft ist zuversichtlich

Der Betriebsratsvorsitzende Thomas Jansen zeigt sich überzeugt, dass die Werftleitung die Yeats-Nachfolge bauen will. Er betont zudem die gute interne Zusammenarbeit mit der neuen Leitung. Auch Michael Schmidt von der IG Metall glaubt daran, dass die Gesellschafter die FSG erhalten wollen, da bereits weitere Projekte im Gespräch seien. Die Reedereien in Irland und Frankreich wollen sich nicht zu Details äußern. Zudem hat die FSG auch noch den Bau von zwei Großfähren für Australien vereinbart, die im nächsten Jahrzehnt dort die Insel Tasmanien mit dem Festland verbinden sollen. Die dortige Regionalregierung betont, dass noch kein Geld geflossen sei. Alternativen würden geprüft, aber nur für den Notfall.

