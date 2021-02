Flensburg: Feuerwehreinsatz nach Brand im Jachthafen beendet Stand: 24.02.2021 07:01 Uhr Langer Einsatz für die Feuerwehr am Flensburger Jachthafen Fahrensodde: Seit dem späten Dienstagabend ist der Brand in einer Büro- und Lagerhalle gelöscht.

Das Feuer in einer Büro- und Lagerhalle am Flensburger Jachthafen Fahrensodde im Stadtteil Mürwik ist gelöscht. Die Helfer konnten laut Leitstelle am späten Dienstagabend abrücken. Das Feuer war Dienstagfrüh um 5.40 Uhr ausgebrochen. Gegen 18 Uhr zündete nach Angaben der Leitstelle Nord ein Gebäudeteil erneut durch. Von einem größeren Öltank in der Lagerhalle soll keine Gefahr mehr ausgehen. Am Abend waren am Jachthafen im Stadtteil Mürwik die Berufsfeuerwehr Flensburg und drei freiwillige Feuerwehren im Einsatz.

Gebäude wird abgerissen

In der 1915 erbauten ehemaligen Flugzeughalle waren nach Angaben eines Mieters auch sechs Boote und drei Oldtimer untergebracht. Das Gebäude wurde während der Löscharbeiten gleichzeitig abgerissen. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird allerdings auf 500.000 Euro geschätzt. Das Gebäude wird von mehreren Firmen angemietet. Die Brandursache ist noch unbekannt.

