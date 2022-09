Feuer am Geomar in Kiel: Gasflaschen explodiert

Stand: 13.09.2022 17:31 Uhr

Am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Über dem Ostufer stand zeitweise eine dichte schwarze Rauchwolke. Es gab eine Explosion.