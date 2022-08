Festnahmen nach Messerstecherei im Kieler Rotlichtviertel Stand: 10.08.2022 19:02 Uhr Zwei Männer wurden am 2. Juni bei der Messerattacke in einem Kieler Rotlicht-Pub verletzt - einer von ihnen lebensgefährlich. Am Mittwoch (10.August) hat die Polizei gleich mehrere Tatverdächtige festgenommen. Zwei Männer sitzen nun in U-Haft.

Am frühen Mittwochmorgen haben Spezialkräfte der Polizei in Kiel-Gaarden und Wellingdorf die Wohnungen von vier Tatverdächtigen nach Beweismitteln durchsucht. Bei den Personen handelt es sich um Männer im Alter von 26 bis 36 Jahren, die im Fokus der polizeilichen Ermittlungen stehen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sitzen zwei der Tatverdächtigen nun wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Männer wurden wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Gezielter Angriff auf jungen Mann

Gegen 1 Uhr betraten am 2.Juni mehrere maskierte Personen die Kneipe American Pub in der Flämischen Straße im Kieler Rotlichtmilieu. Sie griffen offenbar gezielt einen 27-Jährigen an, der am Tresen saß. Der junge Mann erlitt durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper lebensgefährliche Verletzungen. Außerdem erlitt ein neben ihm sitzender 38 Jahre alter Mann leichte Schnittverletzungen. Die Täter konnten damals fliehen. Mittlerweile soll sich sein Zustand stabilisiert haben.

