Ferienunterkünfte in Schleswig-Holstein stark nachgefragt

Ferienhäuser und -wohnungen in Schleswig-Holstein sind laut Tourismusagentur in den kommenden Monaten gut gebucht. Wegen der hohen Nachfrage ziehen einige Vermieterinnen und Vermieter die Preise an.

Ferienunterkünfte in Schleswig-Holstein sind trotz gestiegener Kosten witerhin stark nachgefragt: Vertreterinnen und Vertreter der Tourismusbranche sind mit der Buchungslage für die kommenden Monate in den beliebten Urlaubsregionen zufrieden. Besonders beliebt sind dabei Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Laut einer Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) entscheiden sich viele Gäste seit der Corona-Pandemie bewusst für diese Urlaubsform. Urlauberinnnen und Urlauber wollen demnach unabhängiger sein und sich selbst versorgen können.

Preise steigen um bis zu 15 Prozent

An der Ostsee-Küste hat das große Interesse an Ferienhäusern und -wohnungen bereits zu Preissteigerungen geführt. Ferienhausvermittlerin Birgit Gosch aus Schönberg im Kreis Plön sagte NDR Schleswig-Holstein: "Die Preise bei uns richten sich wirklich nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, ich bin da in einer Situation, die Preise entsprechend nach oben zu korrigieren." Mit Blick auf 2023 hätten sich die Preise um zehn bis 15 Prozent übers Gesamtjahr erhöht. Das liege an der Nachfrage, nicht an gestiegenen Energiepreisen, so Birgit Gosch.

