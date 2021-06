Ferienbeginn in SH: Staus auf Straßen und vor Fähren Stand: 19.06.2021 14:45 Uhr Zum Start der Sommerferien in Schleswig-Holstein haben sich am Sonnabend zahlreiche Urlauber auf den Weg in die Küstenorte und zu den nordfriesischen Inseln gemacht.

An der Autozugverladung nach Sylt bildeten sich am Samstagvormittag lange Schlangen. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn waren die Züge voll ausgebucht. Auch am Fähranleger der Wyker Dampfschiff-Reederei in Dagebüll war viel los. Zahlreiche Reisende setzten mit dem Schiff nach Föhr und Amrum über.

Zeitweise 15 Kilometer Stau auf A1

Größere Staus auf der A7 in Richtung Norden habe es am Vormittag nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nord in Harrislee. Auf der A1 staute es sich am Samstagvormittag ab Bargteheide Richtung Norden zeitweise auf 15 Kilometern, Grund waren Reparaturarbeiten. Wegen der Hitze hatten sich auf der A1 zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck Betonplatten gelöst. Auch in der Gegenrichtung zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Scharbeutz kam es am Samstagvormittag zu mehreren Kilometern Stau, vermutlich wegen des Ferienbeginns.

An diesem Wochenende beginnen die Ferien in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Hamburg, Berlin und Brandenburg folgen in der nächsten Woche.

